Veracruz renegoció dos créditos heredados con Banobras y los transfirió a BBVA en condiciones más favorables, informó la gobernadora, Rocío Nahle García (Morena)

La renegociación, expuso, permitirá disminuir el pago de intereses y liberar recursos para inversión pública.

La mandataria expuso que la mejora en las condiciones de los créditos –junto con la optimización de otros tres– generará ahorros estimados por 155 millones de pesos.

Dichos ahorros, agregó, permitirá liberar al menos 18 mil 382 millones de pesos en participaciones hasta 2040.

Lee también Ayuntamiento de Hermosillo comprará casas abandonadas al Infonavit; busca replantear programa de vivienda

“Mi propósito es que al 2030, al final de mi mandato, entreguemos un estado mucho mejor de como lo recibimos. No nos vamos a endeudar; para contratar un crédito tendría que haber solicitado autorización al Congreso del Estado, y no es el caso”, aclaró.

Nahle García aclaró que el proceso contempla una coexistencia temporal en los registros de deuda –entre los créditos originales y los nuevos–, lo cual es un procedimiento administrativo normal durante su formalización y no implica un incremento en el endeudamiento.

Detalló que se suman acciones como la liberación de participaciones en tres créditos adicionales por al menos 13 mil 126 millones de pesos en los próximos años.

Lee también Cabildo del Ayuntamiento de Puebla contratará crédito por 440 mdp; oposición critica que solicitud no incluya destino de los recursos

La mandataria estatal aseguró que la renegociación permitirá disminuir el pago de intereses y liberar recursos para inversión pública. Foto: Especial

Así como la liquidación de cuatro financiamientos bancarios por un saldo aproximado de 3 mil 658 millones de pesos, lo que contribuye a reducir de manera sostenida la carga financiera del estado.

Y es que dijo que en lo que va del año se han destinado alrededor de mil 900 millones de pesos al pago de deuda, como parte de un esquema mensual orientado al saneamiento de las finanzas públicas.

El saldo de la deuda bancaria –se informó- se redujo de 47 mil 775 millones a 43 mil 373 millones de pesos, mientras que el número de créditos pasó de 21 a 17, lo que representa una disminución cercana al 10 por ciento en poco más de un año.

Lee también HR Ratings ratifica a Hidalgo con alta calificación AA+; mejora su perspectiva a positiva

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr