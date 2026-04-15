Un ataque armado contra el conductor de un vehículo -ocurrido en el puerto de Tuxpan, en el norte de Veracruz- dejó una persona muerta y dos niños heridos de bala.

Los hechos violentos ocurrieron la mañana de hoy en la unidad habitacional Infonavit Puerto Pesquero de la cabecera municipal; además fue frente a dos escuelas: un jardín de niños y una primaria, donde hubo escenas de zozobra y pánico.

Los reportes policiales dieron cuenta que un sujeto que se encontraba a bordo de un automóvil fue atacado a tiros por hombres armados; durante los disparos dos menores de edad, quienes viajaban con la víctima, resultaron heridos.

Una niña recibió un impacto de bala en el estómago y el niño en ambas piernas, por lo que fueron trasladados a un hospital del municipio.

Lee también Detienen a siete policías municipales de Coscomatepec, Veracruz; están señalados de delitos contra la salud

Elementos de distintas corporaciones desplegaron un fuerte operativo en toda la ciudad para tratar de dar con los responsables del crimen.

Durante los tres primeros meses del año se han registrado 230 asesinatos en territorio veracruzano, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.

En el mes de enero fueron 83 homicidios y para febrero la cifra alcanzó los 68; y en el mes de marzo sumaron 79 crímenes; es decir en promedio se registraron más de dos homicidios al día.

Durante el año pasado, Veracruz registró 83 casos de violencia extrema, según documentó la organización civil Causa en Común.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL