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Purísima del Rincón. - Un grupo de “sicarios” asesinó a tres personas jóvenes en un negocio de compra-venta de chatarra ubicado en la Zona Centro del municipio de.

Desde hace semanas, los llamados Pueblos del Rincón (Purísima y San Francisco) enfrentan una ola de violencia.

La tarde de este 14 de abril hombres armados irrumpieron en la chatarrera, en donde acribillaron a una mujer y dos hombres.

Cerca de las 16:00 horas, se reportó el hecho al Sistema de Emergencias 911, por lo que paramédicos acudieron al negocio, localizado en la calle Aldama.

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Las tres víctimas habían fallecido a causa de lesiones producidas por impactos de arma de fuego.

Las personas privadas de la vida, de entre 25 y 35 años, se encuentran en calidad de no identificadas.

En el sector se colocó un cordón de seguridad en la escena del crimen por parte de elementos policiales a efecto de preservar el lugar, en espera del Ministerio Público.

Tras la masacre, la policía realizó un operativo de búsqueda de los asesinos, quienes a bordo de un vehículo lograron evadir la acción de la justicia.

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afcl/LL

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