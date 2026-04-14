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Aguascalientes, Ags.- Un niño de 12 años que realizaba “calentamiento” murió por el de metal que cayó sobre él, en las canchas de fútbol de los “Campos Gavilanes”, ubicados en el fraccionamiento Residencial Cavalia, de la ciudad de

En menor de edad se preparaba para realizar cuando la estructura se le vino encima.

El accidente ocurrió la tarde de este 13 de abril del 2026 en los campos ubicados la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura del kilómetro 1; en ese momento varios niños y adolescentes se preparaban para jugar.

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De acuerdo a las investigaciones preliminares, presuntamente el niño brincó y se colgó de la portería, que no estaba fija, y se desplomó golpeando su cabeza.

A causa del impacto el niño quedó inconsciente, ante la mirada de familiares y deportistas; paramédicos acudieron a brindarle auxilio, sin embargo, indicaron que no tenía signos vitales.

La Fiscalía General del Estado informó que la victima de doce años fue identificada con las siglas C.D.D.A, de 12 años de edad. La necropsia de ley reveló que murió por traumatismo cráneo encefálico.

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dmrr/cr

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