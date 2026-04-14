Aguascalientes, Ags. – En un hecho sin precedente, cinco presuntos líderes de pandillas, identificadas como generadoras de violencia, fueron vinculados a proceso penal por el delito de Asociación Delictuosa en la ciudad de Aguascalientes.

Los procesados son José Francisco “N”, Yordi Alejandro “N” y Brayan Ángel “N” , de la banda “Chicalis” y/o “Chicalis 16”, así como César Daniel “N”, del grupo “Los Sarabia”, y Aarón “N”, de las organizaciones denominadas “Mira 20” y “Santanos 17”.

“Chicalis” y/o “Chicalis 16” y “Los Sarabia”, tienen presencia en la colonia Insurgentes, mientras que “Mira 20” y “Santanos 17” operan en las colonias Miravalle y Olivares Santana de esta capital, en donde han afectado la seguridad pública.

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Tras la captura de los cinco individuos, con orden de aprehensión, fueron presentados ante un juez que decretó el auto de vinculación al considerar que los datos de prueba aportados por el fiscal son suficientes para establecer su probable responsabilidad.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes detalló que este lunes la Unidad Especializada en Combate al Secuestro logró que el órgano judicial vinculara a cuatro hombres por su presunta responsabilidad en el delito de asociación delictuosa. Asimismo, este 14 de abril de 2026 un juez vinculó a proceso penal a Aarón N”.

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Destacó que la acción refleja el firme compromiso institucional en el combate a estructuras pandilleriles.

Las acciones operativas que derivaron en su captura fueron resultado de labores de inteligencia y campo realizadas por la Policía de Investigación Criminal, que implementó diversos mecanismos de búsqueda y localización para ubicar y detener a los señalados en distintos puntos de la ciudad.

Los integrantes de “Chicalis” y/o “Chicalis 16” realizaban reuniones en el cruce de la avenida Abraham González y la calle Capitán Gustavo Garmendia, lugar donde presuntamente también llevaban a cabo diversas conductas delictivas, así como en zonas aledañas.

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A su vez, “Los Sarabia” se reunían en la intersección de la avenida Dr. Mariano Azuela y la calle Coronel Roque González Garza, en la misma colonia, donde se presume que desarrollaban actividades ilícitas en perjuicio de la seguridad pública.

Los “Mira 20” y “Santanos 17” tienen como punto de reunión la colonia Miravalle, donde se les vincula con la generación de violencia, particularmente en riñas campales que afectan la tranquilidad de la zona.

El juzgador impuso a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con la finalidad de garantizar su permanencia en el proceso penal y salvaguardar la investigación.

El Código Penal del Estado de Aguascalientes establece que, la asociación delictuosa se configura cuando tres o más personas se organizan con el propósito de cometer conductas ilícitas.

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JACL/cr