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León, Gto.- El entrenador de la , Juan Francisco, fue detenido y vinculado a proceso penal por los delitos de violación calificada y en contra de dos a quienes instruía en esa disciplina.

Un juez penal le impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de León, luego de que el deportista fue capturado en el estado de San Luis Potosí, en donde se ocultó por meses para evadir la acción de la justicia.

Juan Francisco, fundador de la Academia de Futbol Femenil Esmeraldas de León, presuntamente cometió abusos sexuales en agravio de sus alumnas, y que de acuerdo a las denuncias acumuladas y reveladas por abogados particulares, podría llegar a 80 la cifra de víctimas, hasta que fue acusado públicamente en 2024 por tres de ellas. A partir de entonces, la FGE inició la investigación y el acusado incluso cambió el nombre de la academia.

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En 2024, la madre de una adolescente presentó una denuncia ante el Ministerio Publico, que dio a conocer en sus redes sociales. Expuso que en 2019 el entrenador violentó a su hija cuando tenía 13 años de edad, a quien le pedía fotos desnuda para determinar el programa de alimentación y de entrenamiento acorde a su condición física, y después le hizo tocamientos.

Este sábado, una agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres por Razones de Género, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal en contra del entrenador.

La agente del Ministerio Público instruyó diversas diligencias ministeriales que incluyeron estudios médicos y psicológicos forenses, así como una serie de entrevistas y análisis del entorno. La integración de estos peritajes permitió reunir los elementos de prueba suficientes para acreditar la probable comisión de los delitos por parte del imputado.

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Mediante labores de inteligencia, Juan Francisco fue ubicado en San Luis Potosí, a donde se trasladaron agentes de Investigación Criminal de Guanajuato para cumplimentar una orden de aprehensión otorgada por un juez de control.

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vr

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