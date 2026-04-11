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Agentes de distintas corporaciones desmantelaron la banda denominada “Los Ingobernables”, la cual está presuntamente relacionada con la venta y distribución de narcóticos, así como robo a transeúnte en la zona oriente de la Ciudad de Puebla.
En operativo interinstitucional -en el que participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal-, se logró la detención de seis presuntos delincuentes y el aseguramiento de droga.
De acuerdo con un reporte oficial, fue gracias a labores de inteligencia de campo y gabinete, que incluyeron verificación de denuncias anónimas y vigilancia activa, como se identificó al grupo delictivo que operaba en la colonia El Porvenir.
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En una incursión en una de sus casas de seguridad, fueron detenidas seis personas identificadas como Alejandro N., Higo Alberto N., Alan N., Geovanni N., Álvaro N. y Angélica N., quienes presuntamente integraban esta célula delictiva.
En el inmueble se aseguraron dosis de crack, cocaína, cristal, heroína, una bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana, así como básculas grameras.
De acuerdo con las investigaciones, esta banda operaba de manera continua, utilizando el inmueble como punto de distribución y comercialización de narcóticos, además de realizar robos a transeúnte en la zona, generando afectación directa a la seguridad de los habitantes.
Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.
LL
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