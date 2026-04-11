Culiacán, Sin.- En un nuevo inicio de fin de semana en la capital del estado, en una cadena de hechos de violencia, cinco personas fueron asesinadas, entre las víctimas se encuentra una mujer joven aun no identificada, a la que privaron de la vida en una de las calles de la colonia Adolfo López Mateos.

Ingresa al hospital por herida de arma de fuego

Como parte de la nueva jornada de violencia, dos personas más fue ingresadas a un hospital por lesiones de arma de fuego, una de las víctimas, fue identificado como Jonathan “N”, de 21 años de edad, jornalero agrícola.

Las autoridades de seguridad pública fueron alertadas que sobre la banqueta de la avenida Rosendo R Rodríguez, de la colonia López Mateos, en la parte oriente de Culiacán, se encontraba una mujer inmóvil con rastros de sangre, al presentarse la policía y los cuerpos de auxilio determinaron que esta no presentaba signos vitales.

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Fin de semana violento en Culiacán deja 5 muertos. Foto: Especial

Asesinado a balazos en Villa Bonita

En la entrada a una cochera de una de las casas del fraccionamiento Villa Bonita, en la parte sur de la ciudad, una persona de nombre Edgar “N”, fue asesinado de varios disparos por personas desconocidas que lograron huir del lugar.

Un conductor de una motocicleta, de nombre José “N”, de 29 años de edad fue perseguido a balazos por personas desconocidas, los cuales lograron privarlo de la vida a un costado del dren Bacurimi, el cual cruza muy cerca del fraccionamiento Valle Alto, en la parte nor-poniente.

En la colonia Nueva Galaxia, se reportó el asesinato de una persona del sexo masculino, el cual presuntamente vendía leña calle Tamazula, cuya identidad oficial aún no se ha logrado establecer por las autoridades judiciales.

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Martín Eduardo “N”, de 35 años de edad, fue reportado muerto en un hospital de la capital del estado donde ingreso durante la madrugada, con lesiones de armas de fuego, en su domicilio en el boulevard Juan M Zambada, de la colonia Aeropuerto de Culiacán

En la zona de cuarterías, del campo agrícola Batán, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, un joven jornaleros, de nombre Jonathan “N”, de 21 años de edad fue atacado a balazos, sin que se conozcan los motivos de la agresión, por lo que este fue llevado a un hospital

Durante una persecución del conductor de una camioneta Mitsubishi, de modelo reciente, el cual lanzó púas de acero y causó el daños a los neumáticos de dos patrullas, este resultó herido, en el sector del Villas del Río

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