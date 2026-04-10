Siete elementos de la Policía Municipal de Coscomatepec, una demarcación asentada en la zona montañosa central de Veracruz, fueron detenidos por agentes ministeriales y fuerzas navales.

Fue en la propia comandancia, ubicada en el Palacio Municipal, donde elementos de la Policía Ministerial, con el apoyo de Policía Estatal y Secretaria de Marina-Armada de México, detuvieron a los policías locales.

De acuerdo con fuentes policiales y con versiones extraoficiales, a los efectivos se les señala del presunto delito contra la salud; sin embargo, se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado detalle los motivos de las aprehensiones.

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La captura de los agentes municipales causó expectación en dicho municipio por el operativo que se implementó en pleno centro.

La zona de Coscomatepec ha venido experimentado un aumento en la incidencia delictiva, incluyendo intentos de secuestro y enfrentamientos armados.

La zona ha registrado actividad de comandos armados y operativos de seguridad en la región de las Altas Montañas.

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