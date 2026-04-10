Más Información

EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto del amerizaje de Orión tras hazaña lunar

EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto del amerizaje de Orión tras hazaña lunar

Astronautas de Artemis II amerizan tras misión lunar de diez días; "fue un descenso perfecto": NASA

Astronautas de Artemis II amerizan tras misión lunar de diez días; "fue un descenso perfecto": NASA

Artemis II: de cambios en la visión a enfermedades cardiovasculares; química alerta efectos en la tripulación tras sobrevuelo lunar

Artemis II: de cambios en la visión a enfermedades cardiovasculares; química alerta efectos en la tripulación tras sobrevuelo lunar

Sheinbaum reconoce caída en el precio del maíz y promete apoyos al campo; Berdegué asegura cumplimiento de acuerdos con productores

Sheinbaum reconoce caída en el precio del maíz y promete apoyos al campo; Berdegué asegura cumplimiento de acuerdos con productores

Asesinan a balazos a estudiante de la FES Cuautitlán; fue un ataque directo, afirma presidente municipal

Asesinan a balazos a estudiante de la FES Cuautitlán; fue un ataque directo, afirma presidente municipal

Cae en Álvaro Obregón sujeto acusado de apuñalar en la cabeza a niño de cuatro años; fue golpeado y retenido por vecinos

Cae en Álvaro Obregón sujeto acusado de apuñalar en la cabeza a niño de cuatro años; fue golpeado y retenido por vecinos

Siete elementos de la Policía Municipal de Coscomatepec, una demarcación asentada en la zona montañosa central de , fueron por agentes ministeriales y fuerzas navales.

Fue en la propia comandancia, ubicada en el Palacio Municipal, donde elementos de la Policía Ministerial, con el apoyo de Policía Estatal y Secretaria de Marina-Armada de México, detuvieron a los policías locales.

De acuerdo con fuentes policiales y con versiones extraoficiales, a los efectivos se les señala del presunto delito contra la salud; sin embargo, se espera que en las próximas horas la detalle los motivos de las aprehensiones.

Lee también

La captura de los agentes municipales causó expectación en dicho municipio por el operativo que se implementó en pleno centro.

La zona de Coscomatepec ha venido experimentado un aumento en la incidencia delictiva, incluyendo intentos de secuestro y enfrentamientos armados.

La zona ha registrado actividad de comandos armados y operativos de seguridad en la región de las Altas Montañas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]