La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que atendió el varamiento de un manatí sin vida que fue hallado en el río Coatzacoalcos, en Villa Allende, Veracruz. El ejemplar fue trasladado por las autoridades para la realización de la necropsia y determinar las causas de su muerte.

La autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló en redes sociales que el mamífero de 500 kilos de peso presentaba ruptura de costillas por algún impacto físico, según el resultado de la necropsia realizada por el MVZ Jaime Tacami Ortega. Lo dicho fue avalado por el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana.

Como parte de la atención y vigilancia a la vida silvestre, la Procuraduría agregó que en las acciones de seguimiento participaron también la Subdirección de Protección Civil y la Policía Estatal de Coatzacoalcos, quienes junto a la Profepa activaron la atención para el ejemplar.

Lee también Profepa rechaza abandono de delfines asegurados en Dolphin Discovery en Cancún; asegura que están bajo cuidado

Profepa atiende varamiento de manatí hallado sin vida en Veracruz (10/04/2026). Foto: Especial

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el manatí (Trichechus manatus), es una de las especies prioritarias que se conservan en las Áreas Naturales Protegidas de México. Es conocido como "vaca de mar" por ser el único mamifero marino herbívoro.

En cuanto al seguimiento del ejemplar sin vida localizado en el río Coatzacoalcos, la Profepa informó que la disposición final del ejemplar se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos.

Lee también Profepa denuncia ante FGR saqueo de 192 iguanas verdes en Oaxaca; acusa transporte ilegal

Los manatíes viven en ríos, estuarios y áreas costeras de regiones tropicales y subtropicales y se reproducen una vez cada dos o tres años. En cuanto a su modo de vivir, se sabe que suben a la superficie para respirar aproximadamente 5 minutos, sin embargo, de acuerdo a la Conanp, son capaces de mantener la respiración bajo el agua hasta por 20 minutos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr