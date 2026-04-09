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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes resulten responsables por el saqueo de verde en el estado de Oaxaca.

A través de redes sociales, explicó que los ejemplares fueron capturados y transportados de manera ilegal, lo que constituye un delito contra la biodiversidad.

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La dependencia destacó que fungirá como coadyuvante y/o representante de la víctima u ofendido ambiental dentro de la carpeta de investigación para garantizar la reparación del .

Además, detalló que, de acuerdo con el Código Penal Federal, este acto se castiga con penas que van de uno a nueve años de prisión y una sanción económica.

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aov/rmlgv

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