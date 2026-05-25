La Habana.— El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó ayer a China su “profunda gratitud” por el envío de las primeras 15 mil toneladas de arroz, de un donativo dispuesto por Beijing como asistencia alimentaria de emergencia ante la grave crisis económica en la isla.

“Este importante cargamento, que arribó el sábado al puerto de La Habana, marca el inicio de un nuevo donativo de 60 mil toneladas en total, que arribarán gradualmente a nuestra patria”, escribió el mandatario a través de redes sociales.

Díaz-Canel indicó que “ese noble gesto de solidaridad” del gobierno chino “llegará a millones de consumidores a lo largo de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, además de a nuestras instituciones de salud y educación”.

“Los entrañables lazos de amistad y cooperación que nos unen se fortalecen en momentos cruciales”, resaltó.

El pasado marzo, Cuba recibió un envío de 15 mil 600 toneladas de arroz de China que completó un donativo anterior de Beijing de un total de 30 mil toneladas del cereal, uno de los alimentos básicos de la dieta de los cubanos.

A finales del pasado enero, el presidente chino, Xi Jinping, aprobó una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera por 80 millones de dólares y la donación de 60 mil toneladas de arroz, la mayor anunciada para la isla. En 2024 China ya había concedido una donación de 100 millones de dólares a la isla.

Beijing ha prometido “seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades” a Cuba y ha expresado su oposición a la “interferencia por fuerzas extranjeras” en la isla, refiriéndose a las presiones de Estados Unidos sobre La Habana con un bloqueo petrolero desde enero y el endurecimiento de las medidas para sectores vitales de la economía. Washington ha denunciado la supuesta presencia de bases militares chinas en Cuba y ha advertido que “no tolerará” bases militares y centros de inteligencia de sus “adversarios” en la isla. Beijing acusa a EU de “inventar pretextos” para justificar el bloqueo.

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