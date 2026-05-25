Al declararse listo para competir por la gubernatura de Michoacán en 2027, el senador Raúl Morón Orozco reconoció que el Movimiento del Sombrero, su principal adversario, creció en las preferencias electorales a raíz del asesinato de su líder, Carlos Manzo, pero aseguró que se desinflará.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador de Morena recordó que en 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló “arbitraria e injustamente” su candidatura por supuestamente no reportar gastos de una precampaña que, asegura, no existió, y afirmó que ya le dio la “vuelta a la página”.

Maestro de educación primaria, Morón fue dirigente de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, líder del PRD en Michoacán y presidente municipal de Morelia, además de diputado y senador en diversas legislaturas.

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Destacó que, a lo largo de cuatro décadas, ha recorrido el estado en una lucha por la democracia y la justicia social, y ha construido un movimiento que ha mostrado resiliencia ante las adversidades.

“En 2021 nos bajaron de la candidatura al gobierno de Michoacán, llevábamos una amplia ventaja, pero la decisión de consejeras y consejeros del INE, una votación muy dividida por cierto, cinco a seis, me quita la candidatura, lo ratifica el Tribunal federal”, dijo.

Señaló que “el pretexto” del INE fue que no informaron de un gasto de sólo 12 mil 400 pesos.

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“Por eso nosotros decimos que fue una decisión arbitraria, injusta, totalmente autoritaria por parte del INE, y seguramente detrás de esta decisión hay algunas motivaciones políticas. Yo no las he investigado, con toda franqueza, porque ya eso yo creo que nos hace más mal en vez de bien, pero algún día sabremos qué fue lo que pasó y conocer la causa real por la que nos bajaron de la candidatura”.

Raúl Morón reconoció que la vida da revanchas y se dijo listo para participar en la encuesta de Morena para definir la candidatura a la gubernatura michoacana.

Señaló que “hay que estar muy al pendiente de las fortalezas que tienen los adversarios”, y aunque reconoció que el Movimiento del Sombrero ha crecido circunstancialmente, consideró que su dimensión real es limitada.

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“Yo veo al Movimiento del Sombrero fundamentalmente en el tema del aire en redes sociales, que es donde promocionan mucho lo que ellos están planteando, creo que están haciendo un esfuerzo por estructurarse, pero Morena es un movimiento muy sólido que tiene una estructura muy potente”, y muestra de ello es la encuesta de EL UNIVERSAL, en la que “prácticamente vamos dos a uno como partido y movimiento”.

Consideró que tras el asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre de 2025, se hizo “una burbuja importante, parece que va llegando poco a poco a los niveles que realmente ellos tienen”.

“Yo creo que, incluso, puede disminuir todavía más, porque Carlos, por su estilo, por su manera que tenía de hacer política, estaba llamando la atención mucho del estado y de otros estados de la República, pero Carlos era Carlos. Ahora, Grecia [Quiroz], que es la presidenta actual, yo creo que tiene muchas posibilidades para gobernar Uruapan, que esperemos también que la vaya bien ahí, pero la situación del estado es otra circunstancia mucho más grande.

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“Por eso yo (...) creo que poco a poco van a llegar a los niveles de representación auténticos, reales, quitando esa burbuja de la indignación que todos sentimos por el lamentable hecho del 1 de noviembre, (...) creo que esto va a presentarse de manera más objetiva en próximos días”.

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cdm