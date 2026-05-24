El senador Manuel Añorve Baños alertó de la “descarada” pretensión de Morena para perpetuarse en el poder con su iniciativa que propone anular elecciones ante una supuesta intervención extranjera.

El coordinador del PRI en el Senado afirmó que “este gobierno autoritario” confecciona un traje a la medida como en Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, rompiendo los equilibrios democráticos luego de desaparecer los órganos autónomos del Estado mexicano y tener el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Simple y sencillamente no hay una independencia en los tres poderes, en el equilibrio democrático, no existe independencia política, Morena quiere el control absoluto en procesos electorales y la impartición de justicia”, apuntó.

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Dijo que a esta propuesta se suma otra iniciativa para supervisar perfiles a través de un comité en el INE para saber si los candidatos no tienen antecedentes y si son viables o no. Sin embargo, aclaró, serán los mismos afines a la 4T quienes van a supervisar pretendiendo vender a la opinión pública como un ejercicio de transparencia.

“No incorporan voces distintas, colegios, asociaciones civiles, académicos ni incorporan representantes de partidos políticos en este comité; ellos controlan el INE, controlan la Fiscalía General de la República, controlan la Unidad de Inteligencia Financiera, controlan todo lo que ellos van a manejar como información”, enfatizó.

Precisó que los partidos políticos ya tienen la responsabilidad de nombrar candidatos y candidatas probos, libres de cualquier impacto o influencia de la delincuencia organizada, “pero lo que están vendiendo como un gran anuncio es simple y sencillamente un comité que ellos van a controlar y van a manejar la información como quieran”.

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El PRI, subrayó, siempre lo ha hecho: se piden antecedentes a las instancias correspondientes, se toman las decisiones en función de candidaturas que pudieran no solamente tener presencia política en los distritos locales, federales, municipales, de las gubernaturas, tienen que ser candidaturas que no estén cuestionadas.

“Tampoco hay que darle tanta vuelta, el problema es que esta iniciativa propone que en el comité sean los mismos, y que no digan que los que van a estar en el INE no van a ser gentes afines a Morena, entonces esa información inclusive la pueden utilizar para estar golpeando a los opositores”, concluyó.

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