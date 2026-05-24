El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, convocó a la ciudadanía a expresar su indignación frente a la “persecución política” impulsada por Morena contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, mediante el “uso faccioso de las instituciones del Estado”.

El dirigente panista afirmó que millones de mexicanas y mexicanos observan con preocupación cómo el oficialismo utiliza todo el aparato del Estado para intentar intimidar y desgastar a gobiernos de oposición, mientras protege y encubre a personajes de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Hoy más que nunca debemos defender la democracia, las libertades y el derecho de las y los mexicanos a vivir en un país donde no se persiga a quien piensa distinto”, sostuvo.

Lee también Diputados morenistas cierran filas con Raúl Castro y desatan críticas del “Quita visas” Landau; bancada se deslinda

Jorge Romero llamó a las y los ciudadanos a alzar la voz, desde cualquier lugar donde se encuentren, en defensa de Chihuahua, de la gobernadora Campos “y de todas aquellas personas que hoy son víctimas del abuso de poder del oficialismo”.

Adelantó que en los próximos días Acción Nacional dará a conocer distintas acciones y expresiones ciudadanas en defensa de la democracia, las libertades y de la gobernadora de Chihuahua.

El líder nacional del PAN señaló que la ciudadanía ya comenzó a darse cuenta del doble rasero de Morena: mientras persiguen a quienes combaten al crimen organizado, mantienen protección política hacia personajes cercanos al oficialismo acusados de presuntos vínculos con grupos criminales.

Lee también Sheinbaum alista informe de labores de su segundo año el 31 de mayo; se proyectará en plazas públicas de todo el país

Jorge Romero aseguró que esta embestida política, lejos de debilitar a la oposición, está generando mayor respaldo ciudadano hacia el PAN y hacia los gobiernos que sí enfrentan a la delincuencia y dan resultados.

Finalmente, hizo un llamado a las y los mexicanos a mantenerse unidos y defender las instituciones democráticas frente a cualquier intento autoritario.

em