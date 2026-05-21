Panistas señalaron que la ajolotización de la Ciudad de México es de muy mala calidad, pues la pintura utilizada ya se está despintando en cruces viales, como ayer lo reveló EL UNIVERSAL.

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN-CDMX, comentó que se han gastado alrededor de mil 500 millones de pesos para pintar ajolotes y los puentes peatonales de morado, pero ya quedó demostrado que la pintura es de muy mala calidad.

“Lo dijimos y volvemos a reiterar: un gasto innecesario para las múltiples necesidades de la capital, como rehabilitación del drenaje, mayor inversión en infraestructura y acciones de recolección de agua de lluvia que sea eficiente para los hogares y edificios”, indicó.

Resaltó que en varios puntos los ajolotes ya se están despintando y no duraron ni para el Mundial. “Se están desgastando los diseños en el pavimento y faltan 22 días para la inauguración, y hace poquitas semanas se comenzó a pintar”.

La diputada Claudia Pérez adelantó que impulsará un punto de acuerdo para auditar el gasto que se usa en la pintura morada y para ajolotizar la Ciudad.

Ayer, EL UNIVERSAL publicó que a 22 días de que sea la inauguración del Mundial, la pintura que se aplicó en diversos cruces viales y con el logotipo de “La pelota vuelve a casa”, está desgastada.