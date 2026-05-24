Teapa, Tabasco.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el próximo domingo 31 de mayo, realizará un informe de labores de su segundo año encabezando el Poder Ejecutivo. Señaló que su discurso se proyectará en plazas públicas de las 32 entidades del país.

“El próximo 2 de junio se cumplen dos años ya del triunfo del segundo piso de la Cuarta Transformación. Platicando con muchos compañeros, compañeras, decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo. Pero en vez de que todos vayamos a la Ciudad (de México), en cada plaza de las 32 entidades de la República, vamos a conectarnos para que se escuchen el informe”, dijo.

Durante la entrega de pensiones para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, explicó que en Tabasco, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, surgió el movimiento al que representa y señaló que las personas están contentas porque no hay divorcio entre el pueblo y gobierno. Instó a sus simpatizantes a seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional.

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“Porque México no es colonia de nadie. No somos protectorado de nadie. México a mucha honra, y a mucho orgullo y con mucho trabajo, es un país libre, independiente y soberano. ¿Les parece bien? Nos juntamos así a la distancia para que toda la República podamos celebrar, conmemorar, defender la Cuarta Transformación de la vida pública. De mi parte, me comprometo, siempre me voy a comprometer, porque es muy importante comprometerse con el pueblo a siempre tener otros principios por delante. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México”, expresó.

La Jefa del Ejecutivo lamentó que muchos países dan valor a los material y señaló que los multimillonarios son tristes, egoísta y tienen mucha avaricia. Por lo que destacó que la construcción de hospitales, escuelas y la implementación de programas sociales son conquistas del pueblo. Sin embargo, advirtió que otros partidos políticos pueden regresar a gobernar el país con la ayuda de medios de comunicación como TV Azteca y políticos extranjeros.

“Los del pasado están atentos, muchos medios de comunicación. Ahora, mucho impacto en las redes sociales porque pagan muchos bots para hablar mal del gobierno, hablar mal de lo que está pasando. Muchas noticias falsas, muchísimas, hay una cadena de televisión que le vamos a dar el premio por ser la cadena más mentirosa de todos los tiempos. ¿Saben por qué? Porque les obligamos a pagar impuestos, cambió la Corte y la Corte también le dijo: ‘hay que pagar impuestos’. La única manera de seguir bien informado, es seguir saliendo a territorio”, declaró.

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Sheinbaum Pardo señaló que la oposición política tiene mucha relación con organizaciones extranjeras, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, invitada a México para reivindicar a Hernán Cortés. También hizo referencia a las amenazadas del presidente Donald Trump de intervenir en el país para combatir a cárteles de droga mexicanos.

“La trajo el PAN y algunos otros, ¿saben qué querían hacer? Un homenaje a Hernán Cortés y se le dijo: ‘tienen libertad, México es libre, no es que nadie les prohíba. Oiga, pero, si hay que decir, ¿cómo que Hernán Cortés, un homenaje?. Hernán Cortés exterminó muchísimos pueblos, llegó de España, ahí en Cholula, en Puebla, hizo una masacre tremenda a las familias. (…) Ese es el exterior, pero los peores son los de acá, en vez de reconocer a los pueblos, quieren reconocer al que vino a exterminar a los pueblos”.

“Y como esos hay otros, ejemplos, allá también desde nuestros vecinos del norte y organizaciones. Y hay también algunos que no les gusta el gobierno, el gobierno del pueblo. Porque nosotros le hacemos caso al pueblo, no a gobiernos extranjeros. Todo eso hay que estar muy atentos”, señaló al invitar a la población a su informe de la ores, aunque no precisó si se llevará a cabo desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la entrega de pensiones para el Bienestar de Personas Adultas Mayores en Tabasco este domingo 24 de mayo de 2026. Foto: Presidencia

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En el Estadio de Béisbol Salomón Quintero, la Jefa del Ejecutivo dedicó varios minutos de su discurso para recordar las acciones y programas implementados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien envió saludos hasta Palenque, Chiapas, lugar donde pasa su jubilación de la vida pública.

“López Obrador en seis años, transformó, no lo hizo solo, no, lo hizo con el pueblo. Y eso es lo que nos caracteriza a los gobiernos de la Transformación. Antes se gobernaba para unos cuantos y nosotros orgullosamente, somos gobiernos del pueblo, gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México. Y eso no va a cambiar porque eso significa que tenemos principios y causas. (…) En 2018, el pueblo dijo: basta. Es hora de la transformación de la vida pública de México y llegó el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Y en seis años hizo una hazaña”, aseguró al destacar los programas de pensiones , la construcción de la Refinería de Dos Bocas y AIFA, y que 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

“(Hubo) un periodo neoliberal de 1983 al 2018. Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, luego Zedillo, seis años. Luego, según cambiaron del PRI al PAN, dijeron todo va a cambiar. Y llegó Fox, pero en realidad era el PRIAN porque nada cambió. Es más, trataron de evitar a toda cosa que Andrés Manuel López Obrador fueron presidente de 2006, hicieron un fraude electoral. López Obrador debería haber sido presidente en el 2006, desde el 2006. No hubiéramos tenido tanto sufrimiento. Pero no, después de poco llegó Calderón. Y luego Peña Nieto. Imagínense, fueron 36 años. ¿Qué caracterizó esos gobiernos? Pues que gobernaba para unos cuantos”, aseguró.

Frente a cientos de personas, Sheinbaum Pardo mencionó los libros del exmandatario, “Gracias” y “Grandeza”, los cuales cuentan la historia del país y del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Destacó que la visión actual es el humanismo mexicano, la grandeza de los pueblos y la historia de México, dijo al reprochar acciones de presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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