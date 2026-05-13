Dirigentes y legisladores del PAN retaron a Morena y al gobierno federal el impulsar el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, adelantaron que en la marcha convocada por dicho partido político contra la mandataria estatal habrá acarreo, inclusive de personas de otras entidades, y llamaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a actuar como jefa de Estado y no de partido.

En rueda de prensa en el Senado de la República y después del anuncio de legisladores morenistas que promoverán el desafuero de Campos, el dirigente del PAN, Jorge Romero, dijo que es una reacción del oficialismo ante las graves acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

“Vuelven a reaccionar y amenazan con más cosas y creen que nos da miedo, nos preocupa. ni la una ni la otra...no nos preocupa su amenaza velada de desaforar a la gobernadora. Repito, porque una, porque no depende de ningún senador que venga aquí a declarar. Depende de una fiscalía”.

Lee también PAN acusa a Morena de desviar debate en Chihuahua; rechazan juicio político contra Maru Campos

“Dudo que sea la (fiscalía) estatal y bueno, no descartamos la General de la República, y díganos cómo se las gastan, pero hasta que lo haga una fiscalía no se puede hablar de ningún juicio de proceso”.

Dijo que suponiendo que se animaran, “que nos dieran ese regalo de animarse para que no haya un solo espacio en donde en el PAN no gritemos que así se las gasta la 4T. Ahora resulta que combate al crimen organizado y que reprime el Estado”, agregó.

Lamentó que incluso la mandataria federal está actuando como jefa de partido frente a ambos casos y anticipó acarreo de Morena en la marcha convocada para el próximo sábado en Chihuahua.

Lee también PAN pide juicio político contra Rocha Moya; "agotaremos todos los recursos legales", advierte Romero

Somos México respalda a Maru Campos

El dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, expresó su respaldo a Campos, luego del juicio político promovido por Morena, “porque la defensa del Estado de Derecho va más allá de los colores partidistas”.

A través de un video en redes sociales, Acosta Naranjo sostuvo que, en caso de que la gobernadora chihuahuense convocara a una movilización por las acciones emprendidas para desaforarla, la organización se va a sumar.

“Maru es la que tiene que tomar la decisión de si convoca a una movilización. Si Maru convocará a una movilización para la defensa del Estado de Derecho y de la soberanía de Chihuahua y para respaldarla por todo lo que ha venido pasando hay que apoyarla”, dijo.

“Tendríamos que salir independientemente del partido que seamos. Todos deberíamos de salir a defender a Maru (...) Si su decisión es movilizarse con nosotros va a contar”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft