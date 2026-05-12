Chihuahua. - El Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua y diputados locales del partido acusaron este martes a Morena de utilizar el debate sobre soberanía nacional para desviar la atención de señalamientos contra perfiles morenistas vinculados presuntamente con el crimen organizado, luego de que la dirigente nacional del partido guinda, Ariadna Montiel, anunciara en Chihuahua que impulsarán un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván por supuestamente comprometer la estrategia de seguridad estatal tras la muerte de dos agentes de la CIA.

El coordinador panista Alfredo Chávez Madrid afirmó que Chihuahua no permitirá que grupos delictivos se apoderen de las instituciones estatales y sostuvo que la colaboración con autoridades estadounidenses en materia de seguridad no representa una traición a la patria, sino una acción necesaria frente a la violencia.

Chávez Madrid aseguró que "Chihuahua no va a ser Sinaloa” y defendió la colaboración con autoridades estadounidenses para combatir a grupos delictivos, al afirmar que esa cooperación no representa una traición a la patria.

PAN acusa a Morena de desviar debate en Chihuahua; rechazan juicio político contra Maru Campos. Foto: Especial.

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La postura del PAN surgió después de que Morena responsabilizara al gobierno de Maru Campos por la situación de seguridad en la entidad y anunciara movilizaciones sociales para acompañar la solicitud de desafuero, tras señalar presuntas irregularidades derivadas de la muerte de dos agentes de la CIA.

La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, acusó a Morena de intentar desacreditar a la mandataria estatal pese a que, aseguró, no existe una acusación formal en su contra. También señaló que el partido guinda evita responder a versiones e investigaciones que involucran a personajes morenistas en temas relacionados con delincuencia organizada.

En tanto, el diputado Jorge Soto sostuvo que la estrategia anunciada por Morena no constituye una defensa de la soberanía nacional, sino una reacción política ante los cuestionamientos que enfrenta ese partido en materia de seguridad, mientras Acción Nacional reiteró que mantendrá su respaldo a las instituciones estatales y a las acciones contra el crimen organizado en Chihuahua.

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