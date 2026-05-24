Diputados locales de Morena defendieron el color morado y los ajolotes que se están pintando por toda la Ciudad; mientras que los panistas precisaron que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ve al ajolote como un elemento propagandístico, pues en 2022 alteraron su hábitat para posar en una fotografía.

El vocero del Grupo Parlamentario de Morena, Paulo García, aseveró que todas las obras de pintura cumplen cabalmente con la normativa vigente. Detalló que la balización utiliza los materiales y colores que establecen el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (SICT 2022) y la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022. En ningún caso se violan las normas de tránsito, aseguró.

Recordó que la Secretaría de Obras y Servicios presentó el fundamento técnico de cada intervención, en donde precisa que los 12 tipos de señalización ejecutados tienen su norma, su material y su color correspondiente: blanco en carpeta asfáltica para división de carriles y cruces viales; amarillo en guarniciones de carriles de alta y baja velocidad y en parapetos metálicos de puentes; amarillo y negro en muros de concreto divisorios; blanco y negro en barras metálicas de seguridad; guinda en columnas y trabes de puentes peatonales; lila en herrería y barandales de puentes peatonales; y murales urbanos en muros laterales y columnas de puentes vehiculares, donde la norma no fija un color específico.

Defiende Morena pintura morada y ajolotes por toda la CDMX; PAN señala que ven al ajolote como propaganda. Foto: Especial.

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La señalética vertical se ejecuta en los colores de rigor, sobre lámina galvanizada con vinil reflejante de grado ingeniería.

“La conclusión del documento técnico es clara: las intervenciones artísticas son complementarias a la imagen urbana y no sustituyen en ningún momento los dispositivos de control de tránsito. La ciudad debe ser funcional, segura, ordenada y visualmente digna. La recuperación del espacio público también forma parte de la transformación urbana. Están en contra de la cultura y los colores populares", señaló García.

Añadió que lo que se ve en las calles es apenas la pincelada final de un conjunto amplio de obras que se realizan en toda la ciudad, de cara a la gente que la vive todos los días.

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Critican uso del ajolote

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, recordó que en febrero de 2022, alcaldesas y alcaldes, incluida Clara Brugada como titular de Iztapalapa, organizaron el ‘Ajolotón’, con objeto de preservar a la especie en peligro de extinción, pero los arrojaron al agua contaminada del parque ecológico en Xochimilco.

Defiende Morena pintura morada y ajolotes por toda la CDMX; PAN señala que ven al ajolote como propaganda. Foto: Especial.

“En ese entonces eran seis sonrientes alcaldes de Morena con ajolote; sacaron a los animales de sus peceras de conservación, los colocaron sobre el pasto, los manipularon y se tomaron fotos: después los arrojaron al agua en una de las zonas más contaminadas de la Ciudad”, apuntó.

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Al respecto, el diputado federal Federico Döring añadió que las y los alcaldes de Morena en 2022, incluida la hoy Jefa de Gobierno, utilizaron a los ajolotes como repertorio de su show violando la ley.

“Vaya tragedia y en qué momento son utilizados, como no hay una estrategia firme de cara al mundial, es vía los ajolotes como quieres cubrir las ineficacias de este Gobierno, pasando por encima los usos y costumbres”, dijo.

Y añadió: “Ven al ajolote como un elemento propagandístico, no como una especie en peligro de extinción, si la presidenta de México, como científica no hizo nada por la especie, menos ahora con la crisis de la narcopolítica que la tiene distraída”.

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