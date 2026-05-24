El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó que este domingo ofrecerá servicio de apoyo con trolebuses debido a trabajos de mantenimiento en la Línea 2 del Metro.

Detalló que el apoyo operará en el tramo de Xola a Tasqueña y viceversa, con el objetivo de atender a las personas usuarias durante las labores que se realizan en el sistema de transporte.

Indicó que el servicio estará disponible de las 07:00 a las 00:30 horas.

"Este domingo, de 07:00 a 00:30, el Servicio de Transportes Eléctricos ofrecerá servicio de apoyo con trolebuses en el tramo que va de Xola a Tasqueña y viceversa, debido a trabajos de mantenimiento en la Línea 2" dijo en x.

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