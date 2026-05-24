En el marco de las obras de modernización de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que recorre de Tasqueña a Cuatro Caminos, comenzaron a colocarse luminarias decorativas en las paredes de los andenes de la estación Hidalgo.

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Candelabros y obras de remodelación en la estación del metro Hidalgo. Foto Hugo Salvador El Universal

Candelabros y obras de remodelación en la estación del metro Hidalgo. Foto Hugo Salvador El Universal

Candelabros y obras de remodelación en la estación del metro Hidalgo. Foto Hugo Salvador El Universal

Candelabros y obras de remodelación en la estación del metro Hidalgo. Foto Hugo Salvador El Universal

Candelabros y obras de remodelación en la estación del metro Hidalgo. Foto Hugo Salvador El Universal

Candelabros y obras de remodelación en la estación del metro Hidalgo. Foto Hugo Salvador El Universal

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