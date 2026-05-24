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En el marco de las obras de modernización de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que recorre de Tasqueña a Cuatro Caminos, comenzaron a colocarse luminarias decorativas en las paredes de los andenes de la estación Hidalgo.
Lee también Instalan lámparas decorativas en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro
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