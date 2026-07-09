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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informa desde Palacio Nacional los acontecimientos más relevantes del país.
Sigue lo más relevante de su conferencia matutina en La Mañanera del Pueblo y mantente informado.
Nación 07:35 AM
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
apr
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