Cada vez es más común ser víctima de una llamada de estafa. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), en 2025 se encontró que 34% de los usuarios de internet han recibido llamadas sospechosas, en las que se les solicitan datos personales a los usuarios.

A este tipo de llamadas se les llama vishing, una técnica que usan los ciberdelincuentes para obtener datos valiosos de las víctimas mediante llamadas telefónicas. Para ello, el delincuente simula ser parte de una entidad legítima, es decir, un banco, una red social o una institución pública, para cometer delitos como estafa, extorsión, robo de dinero o incluso robo de identidad.

Ante este contexto, te contamos qué debes evitar decir en llamadas para evitar se víctima de una extorsión.

Conoce cuáles son las dos palabras que nunca deberías decir en una llamada para evitar ser víctima de una extorsión. Imagen: Magnific

Leer también: Por qué aparece un punto verde junto a tus contactos de WhatsApp

¿Qué palabras no deberías decir en una llamada de extorsión?

Es común que al recibir una de estas llamadas sea complicado mantener el control y, por nervios, termines revelando información que no deberías. Ante ello, te recomendamos evitar a toda costa decir alguna de estas dos palabras:

PIN: Este es un código de seguridad de 4 a 6 dígitos asociado a tus cuentas, le permite a los ciberdelincuentes acceder a tus tarjetas de crédito o débito con las las que pueden hacer compras de servicios sin tu autorización.

Código de verificación: Este es el código con el que se verifica la identidad de un usuario ya sea para acceder a su cuenta bancaria o realizar una transacción e incluso para acceder a aplicaciones como WhatsApp. Si brindas este código, los delincuentes podrán acceder a tu información personal y poner en peligro tu información.

Por otro lado, te recomendamos que si recibes llamadas de números desconocidos lo ideal es que no respondas y encaso de que lo hagas y te pregunten sobre alguno de estos datos, lo mejor es colgar y contactar a la institución que el delincuente simula ser.

[Publicidad]

Conoce cuáles son las dos palabras que nunca deberías decir en una llamada para evitar ser víctima de una extorsión. Imagen: Magnific

Y si eres víctima de fraude, recuerda que puedes apoyarte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros llamando al número 01 800 999 8080, mediante sus redes sociales y página web.

Leer también: Estos son los números que deben registrarse con CURP en julio

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletter