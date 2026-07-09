La Secretaría de Movilidad (Semovi) advirtió sanciones a los operadores de ciclotaxis que circulan sin placas y reglamentación visible, lo que genera un caos en el Centro Histórico de la Ciudad de México por el incumplimiento del reglamento de tránsito.

Esto en respuesta a la nota que publicó hoy EL UNIVERSAL en su edición impresa, la cual expone que los ciclotaxis, que operan las organizaciones Aztecas, Palma, Mosquitos y Jaguares, no portan placas, no cuentan con una tarifa establecida y hacen base en lugares prohibidos, como la ciclovía, prácticas que están prohibidas por la normatividad de la Semovi.

“Con el propósito de garantizar una movilidad segura y ordenada, los ciclotaxis deben respetar en todo momento los carriles confinados, los cruces peatonales y las vialidades de uso exclusivo para peatones. En caso de que los operadores o permisionarios incumplan alguno de los lineamientos o brinden servicio fuera de la zona establecida, enfrentarán sanciones que podrían incluir el retiro de su permiso”, recalcó.

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Por ello, la Semovi hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía de los ciclotaxis al: LOCATEL (55 5658-1111), SUAC y @VIGIMOVI.

Recordó que el servicio de transporte público de ciclotaxis opera exclusivamente dentro del polígono del Centro Histórico de la Ciudad de México, una zona de 3.28 kilómetros cuadrados delimitada por las siguientes vialidades primarias: Eje Vial 1 Norte, Avenida Circunvalación, José María Izazaga y Eje Central Lázaro Cárdenas.

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Las unidades autorizadas pueden iniciar y concluir viajes únicamente en las vialidades que permiten el tránsito de vehículos motorizados dentro de dicho polígono. En consecuencia, queda prohibida la prestación del servicio fuera de la zona autorizada.

A la fecha, la Semovi cuenta con un registro oficial de 235 ciclotaxis y cuatro organizaciones autorizadas para operar dentro del polígono del Centro Histórico: Aztecas, Palma, Mosquitos y Jaguares, las cuales se identifican por su cromática autorizada por la Secretaría de Movilidad, matrícula y placa visible.

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Los permisionarios y operadores están obligados a cumplir con los lineamientos de operación establecidos por la Secretaría, entre los que destacan:

Portar la cromática oficial autorizada.

Contar con póliza vigente de seguro contra daños a terceros.

Mantener las unidades en óptimas condiciones físico-mecánicas.

Portar placas y tarjeta de circulación vigentes.

Portar la tarjeta de identificación correspondiente.

Brindar un servicio con amabilidad, respeto y trato digno a todas las personas usuarias, otorgando atención preferente a personas con discapacidad y a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

mahc/LL