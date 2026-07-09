Los ciclotaxis que operan en el Centro Histórico de la Ciudad de México continúan circulando sin placas, identificación visible y sin una tarifa establecida para los usuarios, además de invadir zonas, como las ciclovías, a pesar de que estas prácticas están prohibidas por la normatividad implementada por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Actualmente, el servicio de ciclotaxis en el Centro Histórico es operado por cuatro organizaciones: Ciclotaxis Aztecas del Bicentenario, Trabajadores del Transporte Ecológico Alternativo Los Mosquitos, Eco-Taxi en Movimiento Palma de México y Bici Taxis Jaguares Ecológicos de la CDMX.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató que varios ciclotaxis utilizan la ciclovía como base de espera, reduciendo el espacio destinado para los ciclistas y obligándolos a incorporarse al flujo vehicular, problemática que se suma a que los usuarios de bicicletas eléctricas y scooters —conocidas como Vemepe— circulan en sentido contrario.

Durante el recorrido también se observó que los operadores fijan el costo de los viajes de manera discrecional. Dependiendo del destino o del número de pasajeros, los recorridos pueden costar entre 100 y 200 pesos, sin que exista una tarifa visible para los usuarios.

Erika hizo un viaje de cuatro calles que concluyó en el Metro Allende, por el cual le cobraron 100 pesos.

Al ser consultada sobre el servicio, la mujer aseguró que la unidad no contaba con la cromática verde establecida para los ciclotaxis, no se le informó sobre el costo del viaje y se sorprendió de la tarifa al llegar a su destino.

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Sobre avenida Juárez, Juan, ciclista que diariamente transita por el Centro Histórico, mencionó que la circulación de los ciclotaxis representa un riesgo constante, ya que estorban al hacer base en la ciclovía, y porque le ha tocado que “los mototaxis, porque ya no son bicis, vienen en sentido contrario, entonces tienes que salir al otro carril para que ellos ocupen ese espacio. Para mí sí es un riesgo porque los automovilistas vienen a velocidad y terminas exponiéndote”.

En calles del Centro se observa a los ciclotaxis hacer base sobre la ciclovía, aun cuando está prohibido. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Otro ciclista consultado, que prefirió omitir su nombre, consideró que circular en sentido contrario es una práctica que muchos realizan por la falta de infraestructura ciclista, pues “seamos realistas, así es México. Si no hay otro camino que tomar, lo haces con precaución. Aquí no hay ciclovías por todas las calles y a fuerza tienes que invadir una ciclovía de sentido contrario”.

El artículo 63 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que ningún vehículo, incluidas bicicletas y motocicletas, puede circular en sentido contrario, salvo las unidades de emergencia.

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Los lineamientos emitidos por la Secretaría de Movilidad, en junio de 2024, para la operación del servicio de ciclotaxis en el Centro Histórico también obligan a los permisionarios a contar con póliza de seguro, tramitar el permiso correspondiente, obtener placas, tarjeta de circulación y portar una identificación visible de la unidad y del operador.

Se establece que los vehículos deben exhibir un número de matrícula y datos para presentar quejas, además de respetar los cajones de estacionamiento autorizados, donde únicamente pueden permanecer un máximo de 10 minutos.

La normativa también prohíbe expresamente que los ciclotaxis hagan base o permanezcan estacionados sobre banquetas, cruces peatonales, camellones, rampas y ciclovías.

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