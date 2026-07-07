Desde el 1 de julio, en la Ciudad de México inició el proceso de registro de los Vehículos Eléctricos Personales (VEP), que cuentan con un motor eléctrico de menos de 250 watts y alcanzan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

En este rubro se encuentran algunas bicicletas eléctricas y scooters, los cuales deberán portar dos calcomanías –una vertical y una horizontal– como parte del distintivo de movilidad eléctrica, aunado a la constancia de inscripción al padrón de la Semovi.

Desde el 1 de julio inició el proceso de registro de los Vehículos Eléctricos Personales. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los requisitos para inscribir el VEP?

Para realizar el alta, tanto de un VEMEPE (rebasa los 25 kilómetros por hora) como de un VEP (no rebasa los 25 kilómetros por hora), el propietario deberá ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México en el portal https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/ y presentar la siguiente documentación:

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Identificación oficial vigente con fotografía (las personas extranjeras podrán presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente).

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura de primera venta o carta factura vigente).

Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días.

Para facilitar la identificación del vehículo, la plataforma cuenta con un catálogo previamente registrado por el distribuidor, y será la persona solicitante quien seleccione su tipo de vehículo a través de la plataforma.

vr/cr