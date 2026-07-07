[Publicidad]
Desde el 1 de julio, en la Ciudad de México inició el proceso de registro de los Vehículos Eléctricos Personales (VEP), que cuentan con un motor eléctrico de menos de 250 watts y alcanzan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.
En este rubro se encuentran algunas bicicletas eléctricas y scooters, los cuales deberán portar dos calcomanías –una vertical y una horizontal– como parte del distintivo de movilidad eléctrica, aunado a la constancia de inscripción al padrón de la Semovi.
¿Cuáles son los requisitos para inscribir el VEP?
Para realizar el alta, tanto de un VEMEPE (rebasa los 25 kilómetros por hora) como de un VEP (no rebasa los 25 kilómetros por hora), el propietario deberá ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México en el portal https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/ y presentar la siguiente documentación:
Lee también Así creció la asistencia a los festivales mundialistas cada partido; la afluencia pasó de 420 mil aficionados a más de un millón de personas
- Identificación oficial vigente con fotografía (las personas extranjeras podrán presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente).
- Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura de primera venta o carta factura vigente).
- Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días.
Para facilitar la identificación del vehículo, la plataforma cuenta con un catálogo previamente registrado por el distribuidor, y será la persona solicitante quien seleccione su tipo de vehículo a través de la plataforma.
FGJ ofrece recompensa por exdirectivo de Amazon acusado de feminicidio; dará medio millón de pesos por información
vr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Jugadores de Bélgica imitan el baile de Donald Trump tras eliminar a Estados Unidos del Mundial
Estados
Sentencian a 13 años de prisión a dos hombres por intento de secuestro de un menor en Sinaloa; víctima logró escapar
Tendencias
Calendario SEP: ¿cuándo comienza el nuevo ciclo escolar 2026 - 2027 para alumnos de nivel básico?; aquí te lo decimos
Universal Deportes
Zico, de Egipto, explota y asegura que el Mundial está "amañado" para Argentina
Al día
¡Compren, compren! Anuncian Feria del Regreso a Clases 2026 de la Profeco en la CDMX
Fútbol
¡Del llanto al aplauso! Quiñones y Gallardo reciben muestras de cariño por actuación en el mundial
Al día
¡Carísimos de París! Revelan costo de los candelabros en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro CDMX
Fútbol
¡La familia es primero! ¿Que significa Braut? El otro apellido que usa Haaland en su jersey con Noruega