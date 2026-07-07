Si quieres renovar tu sala con una Smart TV de última generación sin gastar una fortuna, Amazon México tiene una promoción difícil de ignorar. La LG Pantalla 55 Pulgadas UHD AI UA7550 4K Smart TV 2025 (55UA7550PSA) está disponible por $6,999.00, un precio que la convierte en una de las opciones con mejor relación calidad-precio dentro de su categoría.

Además de ofrecer resolución 4K Ultra HD, este modelo integra inteligencia artificial, el renovado sistema operativo webOS y un potente procesador que mejora automáticamente la calidad de imagen y sonido para disfrutar al máximo de películas, series, deportes y videojuegos.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla LG 4K de 55 pulgadas?

La LG UA7550 2025 incorpora tecnologías que buscan ofrecer una experiencia de entretenimiento más inmersiva y sencilla desde el primer momento.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla 55 pulgadas 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles).

Procesador α7 AI Processor Gen8, que optimiza automáticamente la imagen y el audio.

Tecnología HDR10 Pro para mejorar el contraste y resaltar colores más vivos.

4K Super Upscaling, que mejora la calidad del contenido de menor resolución.

Sistema operativo webOS 25, con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube y cientos de aplicaciones.

Compatibilidad con Apple AirPlay, Google Cast y LG ThinQ.

Funciones de inteligencia artificial como búsqueda por voz, recomendaciones personalizadas y AI Concierge.

Modo FILMMAKER MODE, pensado para reproducir películas respetando la intención original del director.

Sonido y conectividad para una experiencia completa

Además de su calidad de imagen, esta pantalla ofrece características que complementan el entretenimiento en casa:

Sistema de audio de 20 W con tecnologías de mejora mediante IA.

Tres entradas HDMI compatibles con eARC y ALLM.

Puerto USB para reproducir contenido multimedia.

Conectividad Wi-Fi y Bluetooth.

Compatibilidad con barras de sonido LG mediante WOW Orchestra y LG Sound Sync.

Recuerda que este tipo de promociones suele estar sujeto a disponibilidad, por lo que el precio puede cambiar sin previo aviso.