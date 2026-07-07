Pachuca. - Al menos una decena de personas resultaron lesionadas luego de un enfrentamiento entre habitantes de los barrios La Peña y Zocuitzintla, pertenecientes al ejido de Chililico, en el municipio de Huejutla, Hidalgo, derivado de una disputa por la instalación de una obra pública.

El enfrentamiento ocurrió frente a las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), donde los vecinos se confrontaron por desacuerdos relacionados con la construcción de un arco de bienvenida. Lo que inició como una discusión escaló hasta una confrontación física.

Durante el zafarrancho, ambos grupos utilizaron piedras, palos y otros objetos contundentes, lo que dejó varios lesionados. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si existen personas con heridas de gravedad; sin embargo, se confirmó que al menos una decena de personas resultó lesionada.

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Asimismo, los habitantes de la zona solicitaron la intervención de las corporaciones de seguridad y de los gobiernos municipal, estatal y federal, debido a que temen que el conflicto se reanude y genere nuevos hechos de violencia.

De igual manera, se informó que se busca instalar una mesa de diálogo para restablecer el orden, en la que participen los delegados de La Peña y Zocuitzintla, con el propósito de encontrar una solución al conflicto.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas; sin embargo, se espera que se inicie la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

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