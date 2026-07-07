Estados | 07-07-26 | 17:31 | Actualizada | 07-07-26 | 19:43 |

Pachuca. - Al menos una decena de personas resultaron lesionadas luego de un de los barrios La Peña y Zocuitzintla, pertenecientes al ejido de Chililico, en el municipio de Huejutla, Hidalgo, derivado de una disputa por la instalación de una obra pública.

El enfrentamiento ocurrió frente a las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), donde los vecinos se confrontaron por desacuerdos relacionados con la construcción de un . Lo que inició como una discusión escaló hasta una confrontación física.

Durante el zafarrancho, ambos grupos utilizaron piedras, palos y otros objetos contundentes, lo que dejó varios lesionados. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si existen personas con heridas de gravedad; sin embargo, se confirmó que al menos una decena de personas resultó lesionada.

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Asimismo, los habitantes de la zona solicitaron la intervención de las corporaciones de seguridad y de los gobiernos municipal, estatal y federal, debido a que temen que el conflicto se reanude y genere nuevos hechos de violencia.

De igual manera, se informó que se busca instalar una mesa de diálogo para , en la que participen los delegados de La Peña y Zocuitzintla, con el propósito de encontrar una solución al conflicto.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas; sin embargo, se espera que se inicie la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

dmrr/cr

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