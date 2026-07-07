Familiares y amigos de la reportera Roxana Guzmán Ramírez, privada de la libertad el pasado 2 de junio y luego asesinada en el sur de Veracruz, le dieron el último adiós en el municipio de Nanchital.

Con una imagen de la propietaria del portal de noticias web Pulso Informativo del Sureste y en el panteón Santa Elena, los padres y familiares cercanos despidieron a la mujer, cuya privación ilegal de la libertad causó gran conmoción pues quedó video grabado cuando sujetos armados ingresaron a su domicilio.

“Vuela alto y sé libre como siempre”, expresó la madre de la víctima, Rubicelia Ramírez tras sepultar a su hija, ello en medio de música.

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Roxana Guzmán -la cual había sido privada de la libertad por un grupo armado el pasado dos de junio en el sur de Veracruz-, fue asesinada por sus captores y su cuerpo quemado.

Su privación ilegal de la libertad fue un hecho que causó conmoción porque fue videograbado el momento en que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaban.

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En las imágenes se observó a dos sujetos encapuchados y con armas largas golpeando, con un mazo, la puerta de aluminio; y mientras tratar de ingresar, apuntan las armas hacia los ocupantes de la vivienda; un hombre intenta calmarlos, sin embargo, cuando ingresan, los someten y cortan la grabación.

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Hay 8 detenidos, pero no se sabe nada del autor intelectual

Las autoridades ministeriales reportaron la detención de ocho personas, entre ellas dos presuntos líderes delincuenciales y tres policías de Ixhuatlán del Sureste, quienes habrían participado en la privación ilegal de la libertad y asesinato.

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Durante el presente año, suman tres comunicadores asesinados en Veracruz: en enero fue asesinado a tiros el reportero de nota roja, Carlos Castro, un hecho ocurrido en el municipio de Poza Rica. El 11 de junio, el periodista de nota roja, Luis Ángel López fue asesinado también en el municipio de Poza Rica.

Y se sumó Roxana Ramírez, secuestrada y asesinada en el municipio de Nanchital.

dmrr/cr