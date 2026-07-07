Una oda al tenis, una batalla épica, la amenaza de suspensión por el toque de queda en la tradición de Wimbledon y cinco horas y cuarto de lucha formaron parte del partido de cierre de la novena jornada del All England Club que agrandó la leyenda de Novak Djokovic que ganó el pulso al canadiense Felix Auger Aliassime, tercer favorito, por (7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4) y 7-6(10-4).

Bate récord tras récord Djokovic que se plantó así, a lo grande, en su decimoquinta semifinal en Wimbledon, la octava consecutiva, que le impulsa a un cara a cara con el italiano Jannik Sinner, vigente campeón, con el que se disputará el pase a la final.

Será otro duelo entre dos de los más grandes del tenis actual. Novak Djokovic que se resiste a claudicar y que ya tumbó en la semifinal de Australia al transalpino que se aferra a su condición de número uno del mundo y dominador de la competición mientras Carlos Alcaraz está echado a un lado.

El siete veces campeón en el All England Club tardó 5 horas y cuarto en superar al canadiense, que mantuvo siempre el pulso y aguantó al ganador de veinticuatro Grand Slam en un duelo que a partir del tercer set se disputó con el techo cerrado y que estuvo amenazado de suspensión por el toque de queda tradicional en Wimbledon.

El serbio, que jugó su partido número 50 a cinco sets en Grand Slam, el mayor de cualquier jugador en la Era Abierta consiguió su victoria 107 en el All England Club para instalarse en la semifinal que jugará contra el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner.

Wimbledon dejó para esta sesión su partido grande. De momento. Aliassime, que ha demostrado que está preparado para dar un salto de calidad y pujar por algún grande en algún momento, nunca cedió. No se sintió afectado por el impacto de la leyenda serbia y creyó en el triunfo siempre. Le llevó al límite.

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Impulsado por los 30 saques directos estuvo a un paso de la victoria en un partido amenazado por la suspensión. Le salvaron diez minutos y en eso Wimbledon es inflexible. No hay tenis más allá de las 23.00 horas locales.

Aliassime ya no es el frágil tenista que termina por claudicar. Se vio con Alejandro Davidovich con el que jugó también cinco mangas hasta ganar. Tuvo sus opciones pero en el súper desempate fue peor. Lo llevó mejor Djokovic que amplió su récord histórico de apariciones en semifinales en este evento. Y también en los Grand Slam. Jugará la número 55 en total de los torneos grandes.

El canadiense tuvo dos puntos de set en la primera manga que perdió en el tie break y ganó el segundo con más claridad. Djokovic recuperó el pulso y ganó el tercero pero no pudo cerrar a pesar de su pronta rotura y el 2-0 de arranque. Reaccionó el jugador norteamericano que igualó el partido hasta que la épica llegó en el quinto.

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Djokovic luchó por el triunfo, resistió y ganó. Le espera Jannik Sinner.