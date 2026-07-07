Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Movilidad y Transporte formalizó la incorporación de las rutas fijas de la zona metropolitana de Cuernavaca a la plataforma Google Maps, cuya medida digitaliza por primera vez los recorridos, paradas e itinerarios oficiales del transporte público para dar cobertura al 85 por ciento de la población usuaria.

Jorge Alberto Barrera Toledo, coordinador general de la dependencia, informó que, en esta primera etapa del proyecto, el área de Planeación integró a la red de mapeo digital a 31 empresas de transporte concesionado, con un total de 373 trazados que corresponden a 109 derroteros activos en la región.

El sistema georreferenciado cubre 4 mil 564 kilómetros de recorrido y mil 84 paradas oficiales, de las cuales 827 se concentran estratégicamente en el primer cuadro de la ciudad y la zona metropolitana.

Barrera Toledo confirmó que la medida busca abatir el rezago informativo sobre las conexiones de las rutas, lo que frena la movilidad de los usuarios.

el titular de la Agencia de Transformación Digital, Samuel Rivera Muciño, destacó que este es el principio de la modernización del transporte público. Foto: Especial

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La zona metropolitana de Cuernavaca abarca siete municipios y concentra a 1.2 millones de habitantes. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la secretaría, el 80 por ciento de esta población depende exclusivamente del transporte público para sus traslados diarios.

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En su intervención, el titular de la Agencia de Transformación Digital, Samuel Rivera Muciño, destacó que este es el principio de la modernización del transporte público y lo que viene es la telemetría, las cámaras de video y un sistema de GPS.

También consideran una tarjeta única como en la CDMX pero hoy Cuernavaca se convierte en la sexta ciudad del país con este sistema digital.

vr/cr