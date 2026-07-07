León, Guanajuato. - Dos presuntos extorsionadores de comerciantes del sector zapatero fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y vinculados a proceso penal por un juez que ordenó su reclusión en el Centro de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) de León, Guanajuato.

Las personas detenidas son Salvador “N”, alias "El Chava", y Mónica Carolina “N”, alias "La Caguama", quienes de acuerdo a las indagatorias portaban armas de fuego, decían pertenecer a un grupo criminal y amenazaban de muerte a las víctimas, informó la Fiscalía General del Estado.

La FGE logró capturar a los implicados a partir de la denuncia de víctimas, lo que contribuyó a seguir las pistas y establecer la mecánica de operación que tenían para intimidar y exigir sumas de dinero a los comerciantes y fabricantes de calzado.

En un caso, industriales dedicados al negocio de maquila de zapato reportaron ante el Ministerio Público que fueron coaccionados de manera violenta por Salvador “N”, “quien ostentándose como integrante de un grupo delictivo y portando un arma de fuego de alto calibre, les exigió el pago de una cuota por derecho de piso para permitirles continuar trabajando”.

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Ante el terror psicológico implantado por las amenazas, las víctimas entregaron inicialmente una cantidad de dinero en efectivo, momento en el que el presunto extorsionador les advirtió que días después enviaría a una persona a recoger un segundo pago obligatorio.

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Ante el hecho denunciado, la AIC desplegó un operativo táctico de alta precisión que le permitió detener en flagrancia a Mónica Carolina, y mediante el análisis de inteligencia, el agente del Ministerio Público solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de Salvador “N”, autor de las amenazas.

El proceso legal avanzó con celeridad y tras la audiencia inicial y el periodo de duplicidad del término constitucional solicitado por la defensa, un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Mónica Carolina “N” y días después contra Salvador “N”.

El juzgador decretó la medida cautelar de prisión preventiva y determinó un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria y después seguir con las etapas intermedia y de juicio.

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