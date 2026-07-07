Juchitán, Oax.- Un grupo de habitantes de Santiago Niltepec bloquearon la carretera Panamericana para exigir solución a los continuos “apagones” en el municipio, por fallas en el servicio de energía eléctrica.

El bloqueo duró alrededor de cinco horas y se levantó tras llegar a acuerdos con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con el grupo de pobladores inconformes, es falso que los cortes en la energía eléctrica sean sólo por “ratitos” como ha afirmado la CFE en respuesta a la inconformidad de la población, la cual no es la única afectada por estos apagones que aumentado durante el último año en la región del Istmo de Tehuantepec.

“Hay que apoyar en esta movilización para que el pueblo pueda progresar. Los apagones no son sólo de un ratito, son toda la noche, hay niños, personas de la tercera edad, niños, niñas, enfermos”, denunció una de las personas afectadas por las continuas fallas en el servicio eléctrico.

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Estas interrupciones en el servicio han provocado daños en electrodomésticos de las viviendas y que por las noches sea imposible dormir a causa del intenso calor y la propagación de mosquitos.

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“Hay personas que han perdido sus electrodomésticos, hay personas de la tercera edad, niños, la situación es insoportable dormir con el calor y los zancudos. No es justo por los recibos que llegan muy altos y aquí en la región del Istmo se produce energía eléctrica y no tenemos un buen servicio.

“La lucha es de todos, es la única forma en podemos hacer presión para que nos presten atención y solucionen el problema”, expresaron y exigieron la intervención de las autoridades municipales, estatales y federales.

Finalmente, la CFE se comprometió a reparar las fallas en el servicio eléctrico y revisar los transformadores que provocan esta situación en la región del Istmo de Tehuantepec y en el municipio de Santiago Niltepec.

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