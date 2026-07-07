“Amo México”. Con esas dos palabras, Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, envió un mensaje de apoyo a la afición mexicana tras la derrota de la Selección frente a Inglaterra durante el fin de semana, resultado que puso fin al sueño del Tri en el Mundial de 2026.

El músico publicó el mensaje en su cuenta de X, donde recibió decenas de respuestas de seguidores mexicanos que le agradecieron su cariño por el país. “Los mexicanos te amamos, su música fue parte de mi generación, gracias por tu amor a México”, “Eres mexicano, wey, solo que aún no lo sabías”, “Te queremos de verdad, Flea. Eres parte de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos” y “Eres increíble”, fueron algunos de los comentarios.

Ante la curiosidad de un usuario por conocer el origen de ese cariño, el músico explicó que su vínculo con México comenzó desde muy joven.

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“Soy un chico de LA y crecí con tantos amigos mexicanos geniales porque a principios de los ochenta viajaba a México con algo de dinero y dormía en la playa. Los pescadores me daban de comer. Los locales cocinaban para mí por un dólar”, escribió.

Además, señaló que México siempre ha formado parte de su vida y recordó la amabilidad con la que siempre ha sido recibido por la gente del país.

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Cause im an LA boy and i grew up with so many awesome mexican friends, because in the early eighties i would go down to mexico with barely any money and sleep on the beach and fisherman gave me fish and locals cooked for me for a dollar. And mexico has always been a part of my… — Flea (@flea333) July 6, 2026

La eliminación de México también provocó la reacción de otras figuras internacionales, como Liam Gallagher, vocalista de Oasis, quien tanto antes como después del partido mostró abiertamente su apoyo a Inglaterra e incluso bromeó con que su selección vencería con facilidad al conjunto mexicano.

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Tras la clasificación inglesa a los cuartos de final, Gallagher volvió a las redes sociales para celebrar el triunfo, lo que le generó múltiples críticas de algunos usuarios mexicanos.

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“Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador. No entiendo toda esta tontería de actitudes negativas. Todo va a salir bien”, respondió el músico.

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Durante el encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, los aficionados ingleses también interpretaron “Wonderwall”, uno de los temas más emblemáticos de la banda originaria de Mánchester.

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