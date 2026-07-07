La productora mexicana Silvia Cano presentó su nueva telenovela “Te esperaba”, una adaptación de la historia filipina “Be Careful”, protagonizada por la italiana Valentina Buzzurro y el argentino David Chocarro.

La historia sigue a Sofía y Antonio, una pareja marcada por una importante diferencia de edad y de clases sociales. Él es un hombre con tres hijos y una vida familiar ya consolidada, mientras que ella comienza esta etapa sin descendencia y con un camino completamente distinto.

A pesar de sus diferencias, el amor que surge entre ambos los llevará a descubrir coincidencias inesperadas y a enfrentar juntos los retos que les presenta la vida.

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“Serán personajes imperfectos que se equivocan y que, en el camino y en este viaje de 85 capítulos, tratarán de ser mejores”, adelantó Silvia Cano.

La productora explicó que la relación de Sofía y Antonio estará marcada no solo por la diferencia de edad, sino también por las distintas realidades que rodean a cada uno.

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“Esta pareja tiene muchísimas diferencias: diferencias de edad, diferencias de nivel socioeconómico, de educación, pero el amor lo podrá todo”, señaló.

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Valentina Buzzurro y David Chocarro protagonizan Te esperaba

Para Valentina Buzzurro, de 26 años, encabezar esta nueva historia representa un reto importante en su carrera, por lo que confesó sentirse emocionada y nerviosa de compartir créditos con David Chocarro.

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“Me ponía muy nerviosa, me emocionaba porque es mi pasión desde que tengo memoria. Entonces, qué mejor que compartir al lado de un compañero del que solamente he escuchado cosas buenas”, expresó la actriz.

Por su parte, David Chocarro, de 46 años, destacó que uno de los aspectos que más lo atrajo del proyecto fue interpretar a Antonio, un personaje que le permitirá explorar la paternidad, una faceta cercana a su vida personal como padre de dos hijos junto a Carolina Laursen.

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“Cuando llegó el proyecto, lo que me atrapó muchísimo de Antonio fue tener la posibilidad de contar desde un lugar que a mí me gusta en lo personal como David”, confesó.

Aunque “Te esperaba” aún no tiene una fecha exacta de estreno, la producción ya prepara su llegada a la señal de Las Estrellas durante 2027.