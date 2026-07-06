[Publicidad]
Liam Gallagher, quien vaticinaba que Inglaterra le ganaría a México, con un marcador 5/ 0, celebró en X el triunfo de su selección y aprovechó para contestar algunos comentarios de usuarios, tanto los que se unieron a su celebración, como aquellos que no coinciden con él.
La participación de la selección mexicana en la Copa Mundial 2026 ha finalizado, luego de un partido en que los jugadores mexicanos demostraron su gran desempeño, Javier Aguirre "el Vasco" y su equipo se despidieron, abatidos, pero con la frente en alto.
Y, mientras miles de aficionados mexicanos lamentaba la derrota, el cantante de Oasis, quien se había mostrado convencido de que sería su país quien pasaría a cuartos de final, no dudó en recurrir a sus redes sociales para recordar su vaticinio y es que, aúnque no acertó al marcador (3/2, favor Inglaterra), fueron los británicos los que salieron avantes.
Lee también Maná sube el ánimo al Mundial con actuación exprés
"It’s hard work that singing Harry Kane, cmon ENGLAND, cmon ´WONDERWALL´" ("Es un trabajo duro el de cantar ¡Harry Kane, vamos Inglaterra, vamos ´Wonderwall´"), escribió.
Este tuit recibió miles de reacciones y múltiples comentarios, entre ellos, de algunos usuarios mexicanos que, molestos por la salida de nuestra selección, desahogaron su ira en contra del intérprete de "Rock ´N´ Roll Star", diatribas a las que Gallagher reaccionó casi con inmediatez.
[Publicidad]
Una joven escribió:
"A nadie en México le importa una mierd* tu estúpida música aburrida y vieja, ni siquiera sé quién eres, jaja".
A lo que el músico contestó:
[Publicidad]
"Deja de llorar desconsoladamente".
También hubo quien lo apoyó, luego de la disputa virtual que protagonizó con Fher Olvera, el líder de Maná, quien, luego de que pronosticara un marcador que desfavorecía por completo a México, lo que llevó al cantante tapatío a exhortar a Gallagher a que se ubicase.
"Oasis - 1 / Maná- 0, te amo, Liam".
[Publicidad]
A lo que el menor de los Gallagher respondió:
"Más fuerte".
Lee también "Lucky" toca a Timothy Olyphant
[Publicidad]
"Deja de llorar a lágrima viva", "Vi (el partido) y fue intenso", "gracias y mala suerte" y "esto es simplemente infantil" fueron otras de las respuestas que dejó a diversos comentarios del post.
melc
[Publicidad]
Más información
Estados
Matan a balazos a hombre durante partido de softbol en Comalcalco, Tabasco; pobladores lo identifican como policía municipal
Metrópoli
Fiscalía CDMX mantiene investigación por muerte de joven tras festejos de México-Ecuador; no descarta otros delitos
Mundo
Cuba sufre nueva caída del sistema eléctrico nacional; es el tercero en el año
Espectáculos
Julián Gil y la pelota que ya le firmó Messi, Beckham y el portero de Cabo Verde
Showbiz
"La cumbia no se canta como ópera": resurge video de A.B. Quintanilla y salpica a Ángela Aguilar
Deportes
Trump vio el México vs Inglaterra y llegó a una inesperada conclusión: "Cada partido es como un Super Bowl
Deportes
Trump llamó a Infantino por la polémica de Balogun... y esta fue la contundente respuesta de la FIFA
Deportes
Inglaterra ganó... pero terminó enamorada de México: el mensaje que está conquistando las redes