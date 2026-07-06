Timothy Olyphant cambió la forma en que veía su carrera desde que se convirtió en padre. Comparte que comenzó a seleccionar con mayor cuidado los proyectos que aceptaba para no perderse la infancia de sus tres hijos, fruto de su relación con Alexis Knief, su pareja desde la universidad.

“Ser padre cambió la forma en que veía mi trabajo. Empecé a elegir mucho más los proyectos porque no quería perderme la infancia de mis hijos. Me dio perspectiva y puso todo en su lugar. Este trabajo puede consumirte muy fácilmente, pero cuando tienes a tu familia y a la gente que quieres recordándote que no es lo más importante del mundo, todo cambia”, comparte.

Esa experiencia, reconoce, terminó ayudándolo a comprender desde una perspectiva distinta a John Armstrong, el padre de la protagonista, una estafadora perseguida por el FBI y el crimen organizado a quien da vida Anya Taylor-Joy en Lucky, la nueva miniserie de Apple TV.

Aunque el actor ha interpretado durante décadas a sheriffs, agentes de la ley y hombres acostumbrados a imponer el orden, asegura que pocas veces había recibido un personaje con tantas contradicciones como John Armstrong, una figura capaz de amar profundamente a su hija mientras la conduce por un camino del que nunca podrá escapar.

“Está en prisión, pero se comporta como si fuera uno de los buenos. Ama de verdad a su hija y está desesperado por hacer lo correcto. El problema es que simplemente no es capaz de hacerlo”, explica el también actor de Justified: La ley de Raylan.

Lejos de interpretar a John como un simple villano, el nominado al Emmy considera que la mayor tragedia de John es que nunca alcanza a comprender el daño que provoca.

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“Es un hombre con muchísimos defectos, incluso podrías decir que es una especie de monstruo. Pero lo más interesante es que ni siquiera es consciente de ello. Eso hace que interpretarlo sea fascinante porque también tiene humor, vulnerabilidad y un amor genuino por su hija, aunque sus impulsos terminen siendo terribles. Como padre, lo peor es haberle hecho daño a tus hijos. Son escenas desgarradoras”.

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