La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a la Selección Mexicana por su participación en el Mundial 2026, luego de que este domingo fuera eliminada por Inglaterra.

En su conferencia mañanera de este lunes 6 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el equipo mexicano dio “mucha alegría” durante los partidos.

“Realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol. Muy bien, nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Ayer, la Selección Mexicana perdió 3-2 ante la selección inglesa en el Estadio Ciudad de México.

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Después de que Inglaterra eliminara a México del Mundial 2026, la embajada británica en nuestro país celebró el triunfo y envió un mensaje de amistad entre ambas naciones.

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La embajada indicó que "Inglaterra continúa el viaje mundialista": "¡Ha sido un honor compartir este momento histórico entre nuestros países!".

"Competidores por algunos minutos, pero amigos desde hace más de 200 años, ¡unidos por una sólida relación de colaboración e intercambio!", dijo la embajada en sus redes sociales.

Previo al encuentro, la representación diplomática británica señaló que representaba "una oportunidad extraordinaria" de celebrar los "profundos lazos históricos" que unen a ambas naciones no sólo en el deporte, "sino en otros ámbitos que conectan a nuestros pueblos desde hace más de dos siglos".

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Sheinbaum: Ha sido la mejor participación de cualquier selección en los Mundiales

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esta ha sido la “mejor participación” de un equipo mexicano en este evento deportivo.

En su conferencia mañanera de este lunes 6 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que insistirá con la Federación Mexicana de Futbol para que haya formación de talento deportivo.

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“Yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos del papel de la Selección, la verdad. Yo ya tengo mis añitos, no es que sea experta en futbol, pero la verdad creo que ha sido la mejor participación de cualquier Selección en los Mundiales.

“Y además, cada vez más demandantes los Mundiales, porque la demanda de la condición física y la técnica cada vez es mayor. Y ayer también jugaron muy, muy bien (...)”, expresó la Mandataria federal.

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Decepcionados no: Sheinbaum tras derrota de México

Sheinbaum reconoció la participación de la Selección Mexicana y “el momento” que vivió México de orgullo, esperanza y unidad. Rechazó que haya decepción de las personas mexicanas por la eliminación de nuestro país.

“Decepcionados no, obviamente nos hubiera gustado que ganará la Selección, pero hay que tener ánimo y reconocer el esfuerzo y seguridad hacia adelante. Ya vamos a insistir mucho con la Federación en la formación de escuelas deportivas. Nosotros, por nuestra parte, lo vamos a seguir haciendo (...)”, mencionó al destacar el Mundial Social.

Aseguró también que México como anfitrión del Mundial fue reconocido “por todo el mundo”. “Tenemos que sentirnos muy orgullosos de la participación de la Selección y de cómo el pueblo de México recibió a la afición que vino a visitar, y esto que nos ayude hacia adelante. Por eso siempre: ¡vamos México!”, recalcó.

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