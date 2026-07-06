Wonderwall retumbó más fuerte que El Rey y México se despidió de la Copa del Mundo con la cabeza en alto.

Inglaterra se impuso (3-2) a la Selección Nacional y firmó su pase a los cuartos de final, en el último duelo del Estadio Ciudad de México como anfitrión.

Guillermo Ochoa lo advirtió un día antes: La contundencia define a las potencias... Y así sucedió. Jude Bellingham les dejó el recordatorio con su doblete (36’ y 38’).

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La posesión, favorable para el equipo mexicano, quedó en estadística cuando el futbolista del Real Madrid aprovechó las desatenciones tricolores.

Mucho castigo para México, pero el destino le sonrió con la pronta reacción, gracias al gol de Julián Quiñones (42’), quien aprovechó un mal despeje para convertir su cuarto gol en este Mundial; alcanzó a Javier Hernández y Luis Hernández como máximo anotador tricolor en el gran evento.

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Los 80 mil 824 asistentes resurgieron en las tribunas cuando Jarell Quansah vio la tarjeta roja (54’) por una fuerte entrada sobre Jesús Gallardo.

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Sin embargo, la desatención cobró factura para México. Un error de marca dejó a Anthony Gordon solo frente a Raúl Rangel, quien lo derribó dentro del área. No hubo discusión y Harry Kane lo mandó al fondo del arco (60’).

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Nueve minutos después, Raúl Jiménez hizo válido un penalti sobre Brian Gutiérrez, para acercar a México y devolver la ilusión a la afición que nunca dejó de vibrar. Sin embargo, no alcanzó y el Mundial se terminó.

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