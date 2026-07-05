La selección de Brasil puso fin a su participación en el Mundial 2026 después de perder 2-1 frente a Noruega en los octavos de final, resultado que amplió la crisis deportiva de la pentacampeona del mundo.

El conjunto sudamericano dominó varios lapsos del encuentro, pero la falta de contundencia frente al arco rival terminó por condenar al equipo dirigido por Carlo Ancelotti en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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El gran protagonista de la noche fue Erling Haaland. El atacante noruego apareció en los momentos decisivos y marcó un doblete durante los últimos diez minutos del compromiso, suficiente para darle a su selección el histórico pase a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Además, el delantero del Manchester City llegó a siete anotaciones en el torneo y se consolidó entre las máximas figuras de la competencia.

Brasil generó numerosas ocasiones de peligro, aunque la precisión nunca apareció. Bruno Guimarães desperdició un penalti en la primera mitad, mientras que Endrick dejó escapar una clara oportunidad en un mano a mano durante el complemento. La escuadra sudamericana intentó reaccionar en el tiempo agregado con un penalti convertido por Neymar, pero el descuento solo sirvió para decorar el marcador.

El revés también representa un duro golpe para Carlo Ancelotti, quien disputó su primer gran torneo al frente de la Canarinha. El estratega italiano no logró superar lo hecho por Tite, técnico que alcanzó los cuartos de final en las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Catar 2022.

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¿Cómo fue el emotivo mensaje de Brasil tras su eliminación de la Copa del Mundo?

Horas después del encuentro, la Confederación Brasileña de Futbol compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el respaldo de sus seguidores y expresar confianza en el futuro del equipo.

"La historia de la Selección Brasileña está hecha de grandes conquistas, pero también de momentos que fortalecen nuestro camino. Hoy nos despedimos de la Copa del Mundo, seguros de que regresaremos aún más fuertes. Gracias, afición brasileña", se lee en el mensaje difundido tras la eliminación.

A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho.



Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes.



Obrigado, torcida brasileira. pic.twitter.com/2sBMameewE — brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026

La derrota prolongó la sequía mundialista de Brasil, que continúa sin conquistar el título desde 2002 y ahora enfrenta una nueva etapa con la mirada puesta en el próximo ciclo internacional.