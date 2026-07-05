Con el México vs Inglaterra a minutos de iniciar, Liam Gallagher ha decidido que, si no puede apoyar a su selección en la cancha, si lo hará afuera de ella, en especial cuando se trata de "defenderla" de los mexicanos.

Y es que, después de ser criticado por pronosticar que los británicos golearán a los locales en el Estadio CDMX, el vocalista lanzó una "amenaza" que dejó a sus fans sorprendidos.

Todo comenzó hace un par de días, cuando el cantante compartió en redes sociales su pronóstico sobre el encuentro, el cual favorecía 5-0 a los futbolistas ingleses. La publicación provocó una oleada de respuestas, entre ellos la de Fher Olvera, de Maná, que recurrieron a memes y burlas para cuestionarlo. l

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Sin embargo, lejos de terminar el pleito, Gallagher decidió subir la apuesta. En una nueva publicación el intérprete de "Wonderwall" advirtió que, si su selección pierde frente a México, Oasis no volverá a tierras aztecas.

"Si ustedes ganan, nunca más les hablaré y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis", escribió.

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El mensaje rápidamente llamó la atención de los seguidores de la banda, especialmente porque su reunión ha sido uno de los acontecimientos musicales más importantes de los últimos años.

"Oye, ¿me estás amenazando?", "Pinche Liam berrinchudo, te amo", "Nos dejaste como 20 años sin venir, podemos aguantar", "Menos mal que ya te vimos el año pasado. Nosotros ganamos", "¿Qué conciertos de Oasis?, ¿O sea que habrá más?", son solo algunos de los comentarios que le han hecho llegar.

Horas más tarde, y ante la tensión, Gallagher modificó su marcador y aprovechó para reconocer el cariño que siempre ha recibido del público mexicano, dejando entrever que sus mensajes formaban parte de los ánimos previos al encuentro.

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"Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador. No entiendo toda esta tontería de actitudes negativas. Todo va a salir bien", agregó.

Aunque muchos entendieron que se trataba solo de humor, no perdieron la oportunidad de apostar con su ídolo y lo retaron a dar un concierto en el Zócalo de la ciudad, si México elimina a Inglaterra.

Everytime I’ve been to Mexico everyone’s been lovely I don’t get all this bad attitude nonsense it’ll be fine — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

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