La temporada de lluvias en México ha causado un repunte de personas contagiadas con influenza o gripe estacional; sin embargo, especialistas de instituciones gubernamentales subrayan la importancia de combinar la inmunización con prácticas rigurosas de higiene para poder mitigar el contagio en tu familia o hasta en tu trabajo.

Foto: Canva

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La vacunación oportuna y los sectores prioritarios en el país

De acuerdo con los lineamientos del Gobierno de México (a través de instituciones como la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), la aplicación de la dosis anual representa la principal línea de defensa. La inmunización tiene el objetivo de proteger a los sectores más susceptibles de la población, ofreciendo un biológico gratuito y seguro en las instalaciones públicas.

A continuación, se detallan los lineamientos oficiales para la aplicación de esta medida preventiva:

Población vulnerable (la vacuna prioriza a niñas y niños de 6 a 59 meses, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes u obesidad).

Centros de atención (las dosis se encuentran disponibles en cualquier clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE o en los módulos locales de la Secretaría de Salud).

Herramientas de localización (los ciudadanos tienen a su disposición la plataforma oficial gubernamental para ubicar el centro de salud más cercano a su domicilio).

Hábitos de limpieza doméstica y protocolos de cuidado personal

Más allá de la asistencia médica, la adopción de rutinas preventivas resulta fundamental. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (entidad internacional especializada en el monitoreo epidemiológico) enfatizan que las acciones cotidianas detienen de manera eficaz la transmisión de patógenos en el entorno familiar y laboral.

Para mantener un ambiente seguro, los especialistas sugieren aplicar las siguientes acciones de manera constante:

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Lavado exhaustivo de manos (la fricción con agua y jabón, o el uso recurrente de gel antibacterial, elimina los microorganismos alojados en la piel tras el contacto con superficies de alto flujo).

Estornudo de etiqueta (cubrir la nariz y la boca con el ángulo interno del codo bloquea la dispersión directa de partículas infecciosas hacia otras personas).

Ventilación de espacios (mantener las viviendas abiertas para permitir la circulación de aire y la entrada de luz solar reduce significativamente la carga viral en áreas cerradas).

Protección térmica exterior (cubrir el rostro al salir a la intemperie y utilizar ropa abrigadora por capas protege las vías respiratorias del aire helado).

Finalmente, las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México exponen que, en esta temporada de lluvias, resulta indispensable tomar en cuenta medidas preventivas para evitar enfermedades. Ante la manifestación de fiebre, tos o dolor de garganta en algún miembro de la familia, la indicación médica estricta es buscar valoración profesional inmediata (absteniéndose por completo de la automedicación).

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