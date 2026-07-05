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Tras el reporte del robo con violencia de un vehículo de carga que transportaba 64 toneladas de vino sobre la carretera México-Tuxpan, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo lograron recuperar el tractocamión y dos contenedores.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el conductor del tráiler reportó haber sido víctima del asalto a la altura del kilómetro 106 de la carretera federal México-Tuxpan.
Según la información oficial, varios sujetos lo despojaron de la unidad, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y localización. Minutos después, el tractocamión y los contenedores fueron ubicados sobre la misma vía, a la altura del kilómetro 83+500.
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La dependencia informó que la presencia de los elementos policiales provocó que los presuntos responsables abandonaran la unidad y los contenedores al percatarse del operativo, lo que permitió su recuperación.
Durante la inspección, las autoridades confirmaron que se trataba del vehículo con reporte de robo y de la carga de 64 toneladas de vino, por lo que ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
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Será la Fiscalía General de la República la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica correspondiente.
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dmrr/bmc
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