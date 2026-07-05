La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que fue localizado el presunto responsable del homicidio del sacerdote Mario "N", en hechos perpetrados en un domicilio la sección Los Arcos, en el polo turístico de San Carlos, Nuevo Guaymas.

El día de ayer 4 de julio fue localizado sin vida Julio César “N”, de 39 años, con domicilio en Guaymas, quien fue identificado como el responsable del homicidio de Mario “N”, de 82 años. Su identidad fue confirmada mediante huellas dactilares. Las investigaciones establecen que ambos se conocían, ya que había realizado trabajos de albañilería en la vivienda, razón por la cual, el adulto mayor le permitió el acceso a su vivienda, donde ambos convivieron antes de que cometiera la agresión y el robo de diversas pertenencias.

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El día de ayer, Julio César “N”, de oficio albañil, fue localizado sin vida en las inmediaciones del área conocida como La Cuadrita de San José, presentando lesiones producidas por arma blanca y proyectiles de arma de fuego.

En el lugar también fue localizada una bicicleta que, de acuerdo con las primeras diligencias y el reconocimiento realizado por un testigo, corresponde a la que fue sustraída del domicilio de Mario “N”, el día de los hechos.

La Fiscalía de Sonora mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte del probable responsable del masculino de 82 años, y agotar todas las líneas de investigación para el total esclarecimiento de ambos hechos.

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