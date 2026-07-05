La cuenta regresiva para el duelo entre la Selección Mexicana e Inglaterra no sólo encendió la ilusión de millones de aficionados. Minutos antes del silbatazo inicial, artistas, actores e influencers inundaron las redes sociales con mensajes en apoyo al Tricolor.

Desde videos creados con Inteligencia Artificial hasta fotografías con "la verde" bien puesta y frases que ya se volvieron parte del ambiente mundialista, figuras como Maribel Guardia, Alejandro Fernández y hasta Salma Hayek aprovecharon sus plataformas para expresar su confianza a la alineación de Aguirre.

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Maribel Guardia sorprende con IA. Una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de la costarricense, quien compartió en Instagram un video hecho con Inteligencia Artificial en el que aparece convertida en una jugadora de la Selección Mexicana.

Vestida con el uniforme verde, la actriz y cantante acompañó el video con un mensaje de aliento para el equipo: "Estamos listos para hacer historia hoy. ¡Vamos México!", escribió.

La publicación recibió cientos de comentarios de seguidores que celebraron su entusiasmo y respondieron con banderas, balones y hasta porras.

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Salma Hayek festeja por adelantado. La protagonista de "Frida", siempre orgullosa de sus raíces, no perdió la oportunidad de lanzarle porras al equipo de sus amores y se dijo completamente confiada en que México hará historia.

"¡Seguimos adelante México! Gracias a la Selección Mexicana por darlo todo y honrar el espíritu de nuestro pueblo, que nunca se rinde", escribió la veracruzana.

Hayek acompañó su mensaje con un video de los festejos en el Ángel, casi como una visión de que el "Tri" avanzará a la siguiente ronda.

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A través de sus redes sociales, el cantante compartió una publicación en la que se dejó ver con la camiseta del equipo mexicano y, segundos más tarde, mostró los 50 mil dólares que decidió jugar a favor de la Selección.

El cantante presumió que trae puesta la camiseta. Foto: Instagram.

Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández y Alejandro Speitzer confían en el Tricolor

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La frase popularizada por Belinda también fue retomada por Los Ángeles Azules. La agrupación compartió un mensaje acompañado de la canción "A Ella", realizada en colaboración con la cantante.

"¡A que sí! Hoy es el partido, jugamos todos, alentamos todos", escribieron.

Alejandro Fernández también utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje dirigido a los jugadores mexicanos.

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"Vamos, muchachos. Hasta el límite, con garra, honor y pasión", dijo el integrante de la Dinastía Fernández.

Con publicaciones que mezclan humor, optimismo y orgullo por los colores nacionales, las figuras del espectáculo convirtieron las horas previas al México vs Inglaterra en una auténtica fiesta digital, donde el mensaje fue respaldar al Tricolor en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

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