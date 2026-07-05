Las aficiones mexicana y británica tomaron la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México y el Tren Ligero para dirigirse al Estadio Ciudad de México, dónde se realizará el partido de futbol entre ambos países como parte de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

Desde las 15:00 horas, andenes y vagones se llenaron de camisetas verdes y playeras blancas, banderas y cantos que anunciaban la llegada de las aficciones.

En la entrada de la estación Taxqueña, los mexicanos salieron gritando “¿Y si sí?” apoyando a la Selección Mexicana, a la par que ondeaban sus banderas y portaban los colores patrios. Brenda Ortiz llegó con una playera de la Virgen de Guadalupe de color verde decorada con rosas y piedritas de colores, diadema y un maquillaje inspirado en las catrinas.

Afición mexicana viaja en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México con destino al Estadio Ciudad de México. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Aficionados de la Selección Mexicana así como de Inglaterra utilizan el Metro, así como el Tren ligero para llegar al Estadio Ciudad de México (05/07/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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“Yo creo que poder representar parte de mi cultura es algo mágico que todos deberíamos de hacer y estar orgullosos”, dijo mientras se tomaba fotos con otros aficionados.

Brenda aseguró que su vestuario es una tradición personal que prepara cada año para los partidos del Tri y explicó que su pronóstico para el encuentro es 2-1 a favor de México.

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“No me he perdido ni un partido de la Selección y hoy vine en transporte público para llegar con tiempo y vivir el ambiente desde antes”, añadio.

Matthew, un turista de Londres que llegó a la ciudad apenas este jueves mencionó que está muy emocionado por el juego y que se sentía muy abrazado por los mexicanos.

Aficionados de la Selección Mexicana así como de Inglaterra utilizan el Metro, así como el Tren ligero para llegar al Estadio Ciudad de México (05/07/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Afición mexicana viaja en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México con destino al Estadio Ciudad de México. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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“Estoy súper emocionado, todos cantan, todos sonríen, es una locura hermosa”, expresó.

Mencionó que, ya había asistido a otros partidos al Coloso de Santa Úrsula con el fin de apoyar a México y reconoció que la energía de la afición mexicana lo contagió desde que pisó el Metro.

“Vine por el futbol, pero me llevo la pasión de la gente” mencionó.

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Fiesta continúa en el Tren Ligero

En el Tren Ligero, la fiesta no paró; los vagones se llevaron de porras, cantos y gente que le pegaba al techo al ritmo de los gritos de “¡México, México!”.

Aficionados de la Selección Mexicana así como de Inglaterra utilizan el Metro, así como el Tren ligero para llegar al Estadio Ciudad de México (05/07/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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Alonso Esquerra llegó con su grupo de amigos de la universidad portando bandera, camiseta, bufanda y un sombrero con forma de balón.

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“Estoy súper feliz de estar aquí, viviendo esto con mis amigos; no hay nada como apoyar al Tri todos juntos”, contó.

Mencionó que, usar el transporte público facilitaba el acceso a la zona e indicó que si ocurrían más partidos en el estadio se haría fan del Tren Ligero.

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dft