La ruleta de pilotos de F1 comienza a girar rumbo a 2027

Un par de campeones del mundo, duplas completas de equipos y jóvenes promesas, podrían dejar a sus equipos en los próximos meses, por lo que la silly season, que normalmente se desata durante el inminente parón de verano, ya se adelanta en el paddock con rumores, reuniones y charlas informales.

En Ferrari, hoy existe una rara sensación de estabilidad y crecimiento, después de mucho tiempo.

Con Charles Leclerc renovado hasta 2028 y Lewis Hamilton con un acuerdo bianual —más uno— que comenzó en 2025, todo parece indicar que tendremos a esta dupla por lo menos un año más.

Si Lewis decide renovar, para quedarse hasta 2028, todo dependerá de cómo termine 2027. El inglés busca superar los ochos títulos de Michael Schumacher, también vestido de rojo.

En Red Bull, los nubarrones acerca de la partida de Max Verstappen se ciernen cada vez más, pues —si bien— lograron apenas su primer podio de la temporada en el pasado Gran Premio de España, durante este fin de semana —en Silverstone— las cosas volvieron a empeorar para el tetracampeón neerlandés, siendo incluso superado en calificación por su compañero de equipo, el francés Isack Hadjar.

Las quejas de Max acerca del auto y su rendimiento son cada vez más airadas y la partida de personal clave ha puesto a Red Bull en una situación donde parece que le tomará tiempo regresar a la cima, lo que Verstappen no quisiera conceder.

Su único destino viable parecería ser McLaren (por cuestiones económicas, al igual que Mercedes, que ha decidido renovar a su dupla actual), y eso sería rompiendo alguno de los contratos de sus pilotos actuales, Lando Norris y Oscar Piastri, vigentes más allá de 2027.

En Williams, el desencanto entre pilotos y equipos es mutuo. Nadie está donde le gustaría y, tanto Carlos Sainz como Alex Albon, concluyen sus contratos en 2026.

El equipo liderado por James Vowles ya comenzó a preguntar por pilotos como Sergio Checo Pérez, dado el buen feedback técnico que el mexicano puede aportar para desarrollar el auto, pero podría llegar hasta 2028.

Lo menos complicado para Williams sería renovar a su actual dupla un año más, esperando que las cosas mejoren.

Aston Martin también está en compás de espera, ya que Fernando Alonso concluye contrato a finales de año.

El español sólo aguarda a probar la actualización que tendrá el coche, luego del parón de verano, para saber si tendrá alguna oportunidad de pelear verdaderamente por el campeonato en 2027; de lo contrario, optaría por marcharse a otro equipo o el retiro.

En Audi, es el alemán Nico Hülkenberg el que podría irse al final de año, una vez que su contrato culmine.

Sin embargo, el teutón busca quedarse para ayudar al equipo de los cuatro aros a seguir desarrollándose, algo en lo que su director Matia Binotto parece estar de acuerdo.

El resto de la parrilla tiene contrato para 2027 y más allá, pero en el estanque de pirañas de la Fórmula Uno todo es posible.