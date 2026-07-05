El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó el cierre temporal de la estación Insurgentes de la Línea 1 como medida de Protección Civil, debido a la concentración de personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia con motivo del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra.

En redes sociales, el STC señaló que la suspensión del servicio en esta estación tiene como objetivo privilegiar la seguridad de las personas usuarias y prevenir riesgos derivados del evento que se desarrolla en el exterior.

“Como medida de Protección Civil, y derivado de un evento al exterior, cerramos temporalmente la estación Insurgentes de la Línea 1 para privilegiar la seguridad de las personas usuarias”, indicó.

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El Metro precisó que personal del Sistema permanece en la zona para monitorear las condiciones y restablecer el servicio en cuanto sea posible y existan las condiciones adecuadas para operar con normalidad.

“Personal del Sistema se mantiene atento para restablecer el servicio en cuanto las condiciones lo permitan. Toma previsiones y mantente informado a través de nuestros canales oficiales”, añadió.

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Más tarde, se informó que a este cierre se sumaría la estación Sevilla por la alta concentración de personas en la zona.

La acción se efectuó por medidas de Protección Civil, ya que el Gobierno capitalino solo permitirá el acceso al Ángel de la Independencia a 25 mil personas.

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Al momento, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se colocaron en los accesos de la Glorieta del Ahuehuete, y otro por la calle Sevilla.

“Personal del Metro se mantiene atento para restablecer el servicio en cuanto las condiciones lo permitan. Toma previsiones”, agregó.

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