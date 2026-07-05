En previsión a la concentración que se daría en el centro histórico de Coyoacán por el partido México vs Inglaterra, Escudo Coyoacán y Protección Civil realizaron un recorrido de seguridad con el objetivo de verificar y revisar medidas de protección y seguridad para los miles de asistentes este domingo.

Además, se anunció por parte de las autoridades de Coyoacán, que las calles del centro histórico serán cerradas al tránsito vehicular y sólo será peatonal para evitar incidentes y dar seguridad a los visitantes.

Las calles que en sus cruces estarán cerradas esta tarde en Coyoacán serán:

Felipe Carrillo Puerto

Presidente Carranza

Francisco Ortega

Tres Cruces

Caballo Calco

Miguel Hidalgo

Abasolo

Encabezado por la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, así como por el titular de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Jorge Peña, elementos de ambas agrupaciones se dieron a la tarea de recorrer y verificar cada uno de los sitios en el Jardín Hidalgo y en Jardín Centenario en donde se realiza un fan fest cuyo objetivo ha sido, en gran medida, evitar que la población se concentre en un solo punto y diversificar las opciones en la capital del país.

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“En lo que va de la Copa del Mundo, hemos mantenido las medidas necesarias para que haya seguridad, tranquilidad y orden durante los partidos y, en especial, los de la Sección Nacional de Fútbol. Por ello instamos, invitamos, a quienes asisten al centro de Coyoacán, a respetar las indicaciones de Escudo Coyoacán y de Protección Civil, a evitar aglomeraciones y a no incurrir en prácticas que ponen en riesgo la salud”, dijo el edil Giovani Gutiérrez.

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Medio centenar de elementos de Escudo, así como de PC, verificaron el estado de los extintores y su vigencia, instalaciones eléctricas en buen estado, instalaciones de gas sólo como las permitidas por la norma, posible presencia de fugas, anclaje, montaje y fijación de todas las estructuras, así como entradas y salidas a la plaza.

Aunado a ello, se verificó la distribución de las áreas para permitir sólo el cupo autorizado y, a la vez, ofrecer otras alternativas en la misma zona para evitar aglomeraciones; también se verificaron las salidas de emergencia, pasillos, áreas de amortiguamiento en caso de exceso de asistentes y zonas de seguridad ante casos de emergencia, así como pase de lista a personal para atención médica que permanecerá en el sitio durante todo el evento.

dmrr