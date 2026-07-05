Metrópoli | 05-07-26 | 15:45 | Actualizada | 05-07-26 | 15:46 |

En previsión a la concentración que se daría en el centro histórico de Coyoacán por el partido , Escudo Coyoacán y Protección Civil realizaron un recorrido de seguridad con el objetivo de verificar y revisar medidas de protección y seguridad para los miles de asistentes este domingo.

Además, se anunció por parte de las autoridades de Coyoacán, que las calles del centro histórico serán cerradas al tránsito vehicular y sólo será peatonal para evitar incidentes y dar seguridad a los visitantes.

Las calles que en sus cruces estarán cerradas esta tarde en Coyoacán serán:

  • Felipe Carrillo Puerto
  • Presidente Carranza
  • Francisco Ortega
  • Tres Cruces
  • Caballo Calco
  • Miguel Hidalgo
  • Abasolo

Encabezado por la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, así como por el titular de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Jorge Peña, elementos de ambas agrupaciones se dieron a la tarea de recorrer y verificar cada uno de los sitios en el Jardín Hidalgo y en Jardín Centenario en donde se realiza un fan fest cuyo objetivo ha sido, en gran medida, evitar que la población se concentre en un solo punto y diversificar las opciones en la capital del país.

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“En lo que va de la Copa del Mundo, hemos mantenido las medidas necesarias para que haya seguridad, tranquilidad y orden durante los partidos y, en especial, los de la Sección Nacional de Fútbol. Por ello instamos, invitamos, a quienes asisten al centro de Coyoacán, a respetar las indicaciones de Escudo Coyoacán y de Protección Civil, a evitar aglomeraciones y a no incurrir en prácticas que ponen en riesgo la salud”, dijo el edil Giovani Gutiérrez.

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Medio centenar de elementos de Escudo, así como de PC, verificaron el estado de los extintores y su vigencia, instalaciones eléctricas en buen estado, instalaciones de gas sólo como las permitidas por la norma, posible , anclaje, montaje y fijación de todas las estructuras, así como entradas y salidas a la plaza.

Aunado a ello, se verificó la distribución de las áreas para permitir sólo el y, a la vez, ofrecer otras alternativas en la misma zona para evitar aglomeraciones; también se verificaron las salidas de emergencia, pasillos, áreas de amortiguamiento en caso de exceso de asistentes y zonas de seguridad ante casos de emergencia, así como pase de lista a personal para atención médica que permanecerá en el sitio durante todo el evento.

dmrr

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